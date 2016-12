Por que pessoas desmaiam quando cheiram clorofórmio?

Pergunta do leitor Luiz Henrique Pascoli, Sorocaba, SP

Porque ele é uma substância tóxica com grande afinidade com tecidos gordurosos. Sabe onde há gordura? Nos neurônios. Mais especificamente na bainha de mielina, espécie de isolante que envolve os axônios e é composta de gordura e proteínas. Os axônios são o prolongamento dos neurônios e funcionam como uma rede que permite receber e encaminhar informações entre os neurônios e outras células. Como a mielina absorve o clorofórmio, o funcionamento do sistema nervoso central fica comprometido. Por isso, a substância causa confusão mental, torpor, sensação de anestesia, tonturas, desmaio e até morte.

