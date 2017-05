Quais são as alergias mais bizarras?

Água

Para a maioria das pessoas, H2O é um líquido essencial. Para a britânica Rachel Warwick , é uma fonte de queimaduras, coceiras e vermelhidão. Seu corpo não suporta nem a água em seu suor e lágrimas! Ninguém ainda conseguiu explicar o caso – alguns médicos nem chamam de alergia, já que água faz parte do nosso organismo, ou seja, não é um agente alergênico externo.

Sol

Ir à praia pode ser absolutamente insuportável para quem tem esse problema. Geralmente mulheres de pele clara, que já sofrem com outros tipos de alergias e usam tratamentos dermatológicos para acne ou manchas na pele. Para evitar reações, elas só podem ter contato limitado com raios UVA (ultravioleta A) – aqueles que atingem as camadas mais profundas da derme.

Sêmen

Sexo é um dos grandes prazeres da vida. Exceto para mulheres que sofrem dessa patologia, uma reação cruzada entre a mucosa que reveste o órgão sexual feminino e proteínas presentes no esperma. O resultado são dores intensas e inflamações vaginais após a relação sem preservativo. Às vezes, até um medicamento ingerido pelo parceiro pode desengatilhar o problema.

Comida

Em 2009, os irmãos João Vithor e Nicole Lourenço, de Goiânia (GO), viraram notícia por terem uma doença rara chamada alergia alimentar múltipla. Eles só podiam ingerir carne de rã e um tipo especial de leite cuja lata, à época, custava R$ 450. Devido a complicações em seu frágil sistema imunológico, o menino morreu em 2013, aos 8 anos.

Celular

Algumas pessoas podem ficar com irritação na pele e sensação de ardência após falarem muito tempo em um celular. O problema não são as ondas de transmissão, mas o níquel presente na carcaça e nos botões. Ele causa uma sensibilização chamada dermatite de contato. “Alérgicos” a bijuteria também sofrem do mesmo problema.

Madeira

Isso é que é azar: o britânico Dan Hill se demitiu de seu emprego como bancário para virar carpinteiro… mas descobriu que a nova profissão lhe dava erupções cutâneas. Após muita investigação, descobriu ser supersensível apenas a um tipo específico de madeira, o carvalho africano. Assim, pôde continuar se dedicando a criar móveis.

Placenta

A penfigoide gestacional provoca erupções cutâneas, coceira e bolhas em mulheres grávidas ou que acabaram de dar à luz. Mas não é uma “alergia ao próprio filho”, como às vezes é classificada, uma vez que a reação é disparada por uma proteína da placenta que chega ao corpo da mãe pelo cordão umbilical, não pelo bebê em si.

CONSULTORIA Roberto Debski, médico e diretor da clínica Ser Integral

FONTES Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (Asbai); sites BBC, Daily Mail, Época, G1, Tua Saúde e João e Nicole X Alergia