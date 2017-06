Arcturianos: os aliens que podem ter influenciado o Espiritismo

–––SUGESTÃO Iury Lima, Rolim de Moura, RO

NOSSO LAR

Segundo ufólogos, os arcturianos seriam uma raça antiga, muito evoluída científica e espiritualmente. Para ter uma ideia, a tecnologia deles estaria 3 mil anos à frente da nossa. Eles habitam Arcturus, a estrela mais brilhante da constelação do Boieiro (ou Pastor), que fica a 33 anos-luz de distância do nosso sistema solar e é 30 vezes maior que o nosso Sol.

O ENIGMA DE OUTRO MUNDO

Em sua evolução, os arcturianos teriam transcendido o corpo físico. Mas, em certas ocasiões, podem ganhar forma humana, com cabeça, tronco e membros. A altura varia de 1 a quase 3 m. A cabeça seria avantajada, com olhos grandes e boca pequena. O corpo seria esbelto, com contornos regulares. Para alguns ufólogos, a pele é azul-esverdeada. Para outros, é alva, quase branca.

ELES ESTÃO ENTRE NÓS

Entre outras façanhas, eles seriam capazes de se comunicar pela mente (telepatia), prever o futuro (clarividência) e mover objetos (telecinesia). Suas espaçonaves, entre as mais modernas de todo o Universo, seriam invisíveis – e, segundo estudos britânicos, as verdadeiras responsáveis pelos famosos círculos encontrados nas plantações da Inglaterra, chamados de agroglifos.

REPRODUÇÃO SOB CONTROLE

Ainda segundo ufólogos, essas criaturas não ficam doentes nem sentem dor, e vivem, em média, 500 anos. Em Arcturus, não há guerra, fome, dinheiro ou sofrimento. Anciões muito sábios governam a sociedade e escolhem os casais que poderão ter filhos. Um rigoroso processo de seleção dos candidatos seria a garantia para gerar bebês evoluídos.

GUARDIÕES DA GALÁXIA

Eles acreditam em uma força superior, a “fonte criadora”, e têm a missão de ajudar outras raças (inclusive a humana) a evoluir espiritualmente. Eles nos veem como “irmãos caçulas”, daqueles bem encrenqueiros, que têm muito a aprender. Os arcturianos também nos protegeriam, secretamente, de invasões alienígenas.

INFILTRADOS DO BEM

A teoria da conspiração afirma ainda que há habitantes de Arcturus entre nós. Por meio de “buracos de minhoca”, eles conseguem vir à Terra e reencarnar como terráqueos, para transmitir conhecimento e cumprir tarefas. Alguns exemplos seriam Leonardo da Vinci e Nikola Tesla, entre outros gênios da humanidade.

CONTATOS IMEDIATOS

O norte-americano Edgar Cayce foi o primeiro paranormal a supostamente se comunicar com os arcturianos, em 1910. No Brasil, Chico Xavier costumava dizer que, entre 2019 e 2057, seriam grandes as chances de fazermos contato com eles. “Esses seres trarão grandes avanços médicos, tecnológicos e científicos nunca antes imaginados”, teria declarado o médium.

POR OUTRO LADO…

A teoria da conspiração apela para os aspectos mais contestáveis da ufologia e do espiritismo

Até hoje, nenhuma sonda espacial ou varredura com telescópios de última geração (como o projeto Seti) obteve indícios de vida fora do nosso planeta. “Não há qualquer comprovação científica da existência dessa ou de qualquer outra raça alienígena”, afirma o astrônomo Márcio Borges Fernandes

A estrela mais próxima do sistema solar, a Próxima Centauri, está a 4,22 anos-luz, o que equivale a quase 40 trilhões de quilômetros. Agora, imagine Arcturus, que está a 33 anos-luz! Certamente torna improvável que eles façam “visitas frequentes” à Terra

Arcturus é uma estrela do tipo gigante vermelha, o que tornaria difícil a existência de vida lá, quanto mais sua evolução por milênios. Para ter uma ideia, quando o Sol se tornar uma gigante vermelha, daqui a alguns bilhões de anos, a vida na Terra será destruída rapidamente pelo aumento de sua luminosidade

Não há evidências científicas que comprovem que Da Vinci ou Tesla sejam infiltrados. Embora tenham sido grandes gênios, sua capacidade intelectual está dentro do potencial esperado para humanos

“Nem todo ufólogo acredita na existência dessa raça. Não podemos afirmar que os seres com quem Chico Xavier se comunicava fossem arcturianos . Sobram teorias e faltam evidências”, explica oufólogo Thiago Luiz Ticchetti

Se os arcturianos são tão avançados e estão há séculos ajudando a humanidade, por que ainda não temos a cura para certas doenças, por exemplo