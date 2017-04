Como é o mapa do inferno?

No clássico da literatura A Divina Comédia, o italiano Dante Alighieri descreveu os nove andares do inferno, descendo de Jerusalém até o cafofo do demo. Veja abaixo quais são essas divisões e qual tipo de pecador vai para qual lugar.

MAPA-MÚNDI

Na época de Dante, só havia três continentes conhecidos – Europa, Ásia e África. O poeta imaginou que, no polo oposto a Jerusalém, ficava a ilha do purgatório – ligada ao inferno por uma passagem aberta pela queda de Lúcifer

A) PORTÃO DO INFERNO

A jornada começa numa selva escura e cheia de feras onde Dante encontra o espírito de Virgílio, que se dispõe a ser seu guia. Na entrada do inferno, sem portas nem cadeados, há uma advertência: “Deixai toda a esperança, ó vós que entrais”

B) ANTESSALA DO MAL

Indecisos e covardes não podem ir para o céu nem para o inferno e agonizam por aqui. Picados por enxames de vespas, eles correm sem parar. O sangue que sai das picadas mistura-se a lágrimas e escorre até os pés, que são roídos por vermes

C) RIO AQUERONTE

Os condenados cruzam um rio pantanoso e cinzento, conduzidos por Caronte – o barqueiro dos mortos na mitologia grega. “Almas ruins, vim vos buscar para o castigo eterno!”, anuncia, descendo o remo nos que hesitam em embarcar. Começa a descida pelos nove círculos infernais!

1º CÍRCULO – LIMBO

Aqui não há sofrimento nem lamentação: apenas suspiros e desesperança. Este é o lugar das almas que, em vida, foram virtuosas, mas que tiveram o infortúnio de não ser batizadas. Os que viveram antes de Cristo também habitam o limbo

2º CÍRCULO – LUXURIOSOS

O monstro Minós dá as boas-vindas enrolando a cauda no corpo dos pecadores – o número de voltas do rabão indica o círculo que o condenado vai habitar. Neste nível, os que pecaram por luxúria são jogados de um lado para outro por fortes redemoinhos

3º CÍRCULO – GULOSOS

Os glutões ficam afundados na lama, sem poder falar com os vizinhos, e são açoitados por uma chuva de neve e granizo. Para piorar, sofrem com a assombrosa presença de Cérbero, o cão de três cabeças da mitologia grega, que os morde sem dó

4º CÍRCULO – AVARENTOS E ESBANJADORES

Quem foi pão-duro demais ou gastou além da conta fica por aqui. Numa analogia à roda da fortuna, a pena de quem não soube lidar com as finanças é passar a eternidade rolando grandes e pesadas pedras e colidindo incessantemente uns com os outros

5º CÍRCULO – IRADOS E RANCOROSOS

O suplício de quem não controlou a raiva é viver mergulhado na lama nojenta do rio Estige. Lá, os irados ficam batendo, chutando e mordendo uns aos outros. No fundo do rio, os rancorosos, que nunca externaram sua ira, suspiram borbulhas fedorentas

6º CÍRCULO – HEREGES

Atrás das muralhas da “Cidade da Dor Eterna”, os que não acreditaram na existência de Deus queimam em brasa dentro de tumbas abertas. Aqui fica a fronteira entre os pecados cometidos sem intenção e os executados conscientemente

7º CÍRCULO – VIOLENTOS

Assassinos, tiranos e assaltantes levam flechadas no rio de sangue fervente. Na floresta, suicidas viram plantas devoradas por harpias, enquanto blasfemos, sodomitas e agiotas se “refrescam” na chuva eterna de brasas, em pleno deserto

8º CÍRCULO – FRAUDADORES

São dez valas circulares, uma mais profunda que a outra, onde são punidos os enganadores – de ladrões a puxa-sacos. Eles levam surras de demônios chifrudos, são enterrados de cabeça para baixo, fervem na lava e são picados por cobras

9º CÍRCULO – TRAIDORES

No fundo do inferno, ficam os que cometeram o pior dos crimes: a traição. Eles mergulham num lago congelado, chamado Cócito, ficando só com a cabeça e o tronco de fora. Os queixos batem de frio e suas lágrimas congelam, levando-os ao desespero. No centro do nono círculo, o próprio Lúcifer se encarrega de torturar os que traíram os próprios benfeitores. O coisa-ruim tem três cabeças e em cada boca tritura um traidor: Judas – que traiu Jesus -, Brutus e Cássio – traidores de imperadores romanos