Como é um ritual de magia sexual?

Um dos papas do ocultismo, o inglês Aleister Crowley (1875-1947) era famoso por seus ritos de magia sexual. As práticas são usadas até hoje no mundo todo por adeptos de Crowley , sobretudo nos EUA e na Europa, para lidar com energias cósmicas.

1. Após cerca de dez minutos de preparação, com movimentos especiais e palavras mágicas, o mago se junta à mulher, que está deitada sobre o desenho de uma estrela de seis pontas

2. Começa então o ato sexual. Se for para evocar energias, o homem fica por baixo. Caso a ideia seja expelir energia, a posição se inverte

3. O ideal é que o homem ejacule dentro da mulher. Mas, se o propósito for energizar algum talismã, como um colar, ele pode ejacular em cima do objeto

4. Depois do rala-e-rola, o mago deve entrar em meditação para canalizar as energias do ritual