O que é a Era de Aquário?

PERGUNTA Gabriel Duarte, Espera Feliz, MG

É uma das chamadas “eras cósmicas”, um conceito astronômico e astrológico. Elas são definidas principalmente a partir da relação de dois movimentos da Terra (a precessão dos equinócios e a variação da obliquidade do eixo terrestre) com as constelações zodiacais. Nos anos 60, se popularizou a crença de que essa “nova era” traria uma nova fase para a humanidade.

PAPO DE LOUCO

A precessão dos equinócios é um movimento que causa a mudança da orientação do eixo da Terra. Confira-o no vídeo acima. Graças a ele e à variação na obliquidade desse eixo, o ponto em que o Equador celeste toca a linha da eclíptica (chamado de Ponto Vernal) percorre todas as constelações zodiacais em 25 mil anos. Como são 12 constelações, fica cerca de 2 mil anos em cada uma.

NOVO MILÊNIO, NOVA ERA

Apesar de esses cálculos matemáticos fundamentarem as eras, não há precisão em relação ao início e ao fim delas. Astrônomos acreditam que a Era de Aquário, cuja constelação está sendo indicada pelo ponto hoje, começará só no ano de 2600. Já os astrólogos acham que ela teve início em janeiro de 2001, quando começou o terceiro milênio.

AQUARIANOS NO COMANDO

Para os que acreditam na influência zodiacal na vida humana, a Era deAquário já começou. Basta notar como esta época está marcada por aspectos próprios desse signo, como a comunicação rápida (via web e satélites), a busca pelo futuro (que causou o avanço da tecnologia) e a oposição ao autoritarismo (defesa da liberdade individual).

O PRÓXIMO REGENTE

Como o movimento do Ponto Vernal é inverso ao deslocamento da Terra em relação às constelações, a ordem das eras cósmicas é oposta à dos signos. Ou seja, daqui a 2 mil anos, estaremos sob a influência de Capricórnio: será um período de olhares voltados à nossa origem e à base da humanidade, um traço típico dos capricornianos.

AS ERAS CÓSMICAS ATÉ AGORA

Leão: de 10001 a 8000 a.C.

Câncer: de 8001 a 6000 a.C.

Gêmeos: de 6001 a 4000 a.C.

Touro: de 4001 a 2000 a.C.

Áries: de 2001 a.C. a 0

Peixes: de 1 a 2000 d.C.

Aquário: de 2001 a 4000 d.C. (ESTAMOS NESTA AQUI)

Capricórnio: de 4001 a 6000 d.C.

CONSULTORIA Regina Braga, astróloga e escritora, autora do livro A EraCósmica: Aquário