O que significam as cartas de tarô? (Parte 3)

A cartomancia é baseada na aleatoriedade. As cartas do tarô são sorteadas ao acaso e o tarólogo analisa as imagens para interpretar situações e direcionar atitudes de quem procura esse oráculo.

O mais tradicional baralho de tarô é o de Marselha, cuja origem não é muito definida: acredita-se que tenha surgido em meados do século 15. Ele é composto por dois grupos de cartas: os arcanos maiores e os arcanos menores. Os maiores trazem 22 imagens repletas de simbologia, representando arquétipos humanos e pode estimular reações nas pessoas, além de melhorar a capacidade de autodesenvolvimento.

Veja, abaixo, a interpretação das 6 primeiras cartas. Para conferir a explicação das outras cartas, confira a Parte 1 e a Parte 2 desta matéria.

–

1) A Temperança (XIV)

Harmonia, retidão, equilíbrio e paciência. Todas essas características são transmitidas pelo arcano A Temperança, carta em que um anjo de rosto feminino cuidadosamente joga um líquido de um jarro para outro, sem derramar uma única gota. Esse gesto simboliza a tentativa de harmonizar dualidades existentes, buscando sempre o equilíbrio. A Temperança pode indicar a necessidade de equalizar o uso da razão e da emoção ou ainda de manter o domínio da vontade sobre os instintos. É um recado de que apenas com a devida estabilidade emocional e mental os nossos objetivos são atingidos. Na simbologia do tarô, não se trata apenas de líquido o que a figura transfere de um jarro para outro com tanto cuidado. É, simbolicamente, a alma.

2) O Diabo (XV)

Maior figura do mal, O Diabo é um lembrete de que o homem está algemado ao mundo material. Tanto que a imagem do 15º arcano apresenta duas pessoas acorrentadas ao pedestal dessa criatura. Todos estão nus e com características animais (asa, chifre e rabo), um lembrete de que, apesar de humanos, também somos movidos por instintos. O Diabo, portanto, representa a matéria física, as sensações, os desejos carnais e indica a necessidade de controlar esses instintos. Ao mesmo tempo que proporciona uma reflexão sobre os sentimentos que convivem dentro de nós, retirar O Diabo em uma consulta ao tarô pode significar que é preciso domar certos desejos e ambições. Só assim será possível romper as correntes simbolizadas nesse arcano.

3) A Torre (XVI)

Mesmo que você tenha ideias firmes, um evento inesperado pode abalar sua estrutura e provocar grandes transformações. Essa é a mensagem central da Torre, carta que mostra um raio destruindo parte de uma construção, com duas pessoas ao chão. Com clara referência à Torre de Babel (história bíblica em que Deus leva à destruição uma torre construída por homens), esse arcano anuncia que algo irá mudar. Mas perceba que a construção representada na carta não é totalmente dizimada: apesar de ter o topo destruído, ela permanece em pé, significando que os danos podem ser convertidos numa força positiva para uma mudança de atitude. Assim, A Torre simboliza que um abalo pode se converter em algo positivo.

4) A Estrela (XVII)

Conhecido como arcano da esperança, A Estrela simboliza a bonança que surge após uma tempestade (representada pelo arcano anterior, A Torre). É a convicção de que o pior ficou para trás e que dias melhores virão. Por isso, a figura de uma jovem nua que verte um jarro de água no rio e outro na terra (desaguando os sentimentos negativos), o que sugere uma relação entre o material e o espiritual. Um pássaro, tido como mensageiro dos deuses, observa tudo do topo de uma árvore. No céu, uma estrela brilha rodeada por outras sete, iluminando o caminho da mulher da mesma forma que a estrela de Belém guiou os sábios do Oriente até Jesus recém-nascido. Como uma luz que possibilita enxergar em meio à escuridão, o arcano A Estrela é um sinal de que vale a pena ter esperança.

5) A Lua (XVIII)

A Lua é um dos arcanos mais difíceis de ser interpretado. A carta mostra uma lua com perfil humano, dois cães (ou lobos), duas torres e uma lagosta emergindo no que parece ser um tanque… Essa mistura bizarra pode simbolizar justamente o mistério, ou seja, a dificuldade de diferenciar momentos de lucidez de momentos de loucura. Não é por acaso que um sinônimo para louco é lunático (derivado de “luna”, lua em latim). Você já deve ter ouvido a expressão “no mundo da lua”… Esse pode ser um mundo mágico e fascinante, já que sob a luz da lua nada é muito claro, realidade e ilusão se misturam e assumem a mesma aparência. Assim, esse arcano pode significar também uma confusão de ideias e a necessidade de buscar autoconhecimento.

6) O Sol (XIX)

Esse arcano exibe dois meninos que, abraçados, brincam em frente a um muro, iluminados pela luz de um sol com rosto humano. Ainda que os tijolos delimitem o campo de ação, numa representação do mundo material, O Sol provê a energia, a vitalidade e o entusiasmo para as crianças. As gotas que emanam da imagem podem ser interpretadas como uma espécie de bênção celestial. Por permitir enxergar com clareza, esse arcano simboliza a felicidade e o sucesso, em contraste com o anterior, A Lua, em que a mistura entre fantasia e realidade pode causar confusão. Quando essa carta surge no tarô, possivelmente um tempo de muita atividade e alegria pode estar por vir.

7) O Julgamento (XX)

O Julgamento é um arcano que representa o Dia do Juízo Final cristão, tempo descrito na Bíblia em que vivos e mortos, ressuscitados, prestarão contas para Deus. A imagem mostra um anjo tocando trombeta, duas pessoas orando e uma terceira escapando de uma tumba, simbolismo que pode expressar recompensa ou punição. Como no Apocalipse, a carta indica o momento de viver as consequências de ações tomadas ao longo da vida. Ao mesmo tempo, esse arcano pode significar a necessidade de uma reavaliação de valores, permitindo uma nova perspectiva ou a aceitação de outros ideais. Ou seja, um “renascimento” e uma segunda oportunidade, exatamente como no dia do Juízo Final.

8) O Mundo (XXI)

Desfecho da viagem iniciada pelo primeiro arcano (O Louco), O Mundo pode ser entendido como a síntese de todas as outras cartas do tarô. É um arcano considerado sempre positivo, pois carrega o simbolismo da vitória e do final feliz. Na imagem da carta, um ser andrógino é envolto em uma coroa de louros, o símbolo da conquista. As figuras de um anjo, uma águia, um leão e um touro sugerem que, após a jornada vitoriosa, agora o ser governa sobre todos os cantos da Terra. Sinal de completude e perfeição, o arcano O Mundo simboliza o desfecho bem-sucedido de alguma situação que tenha exigido muitos esforços. É o fim de um ciclo e o aviso para a preparação de um novo começo, que provavelmente será bastante harmonioso.