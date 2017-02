O que significam as cartas do tarô? (Parte 1)

A cartomancia é baseada na aleatoriedade. As cartas do tarô são sorteadas ao acaso e o tarólogo analisa as imagens para interpretar situações e direcionar atitudes de quem procura esse oráculo.

O mais tradicional baralho de tarô é o de Marselha, cuja origem não é muito definida: acredita-se que tenha surgido em meados do século 15. Ele é composto por dois grupos de cartas: os arcanos maiores e os arcanos menores. Os maiores trazem 22 imagens repletas de simbologia, representando arquétipos humanos e pode estimular reações nas pessoas, além de melhorar a capacidade de autodesenvolvimento.

Veja, abaixo, a interpretação das 6 primeiras cartas. Para conferir a explicação das outras cartas, confira a Parte 2 e a Parte 3 desta matéria.

1) O Louco (0)

Representado por um jovem que caminha a esmo vestido com roupas queremetem às de um bobo da corte, O Louco é um lembrete da natureza espiritual da jornada da vida. É ele que passará por 21 etapas evolutivas (as outras 21 cartas) que todo homem pode percorrer na vida. O Louco é visto de costas, com um bastão na mão direita, levando uma vara com uma trouxa sobre seu ombro, uma imagem que sugere alguém no início de uma viagem. Ele também tem as calças rasgadas por um cachorro, mas ignora o animal, que representa o mundo material, em favor de sua jornada espiritual. Na cartomancia, O Louco também é interpretado como a espontaneidade, a despreocupação e a superação de limites. É o arcano da busca e do amor.

2) O Mago (I)

Essa figura está em pé, de frente para uma mesa em que coloca instrumentos. Ele usa um chapéu que lembra o símbolo de infinito, segura uma moeda em uma mão e uma espécie de varinha na outra. A mesa tem os pés apoiados firmemente no chão, o que sugere uma base estável e representa a realidade material. Apesar disso, a natureza do Mago tende a indicar que tudo é ilusório – a própria varinha em uma mão e a moeda na outra seriam um truque para desviar a nossa atenção para outro lugar. O foco das pessoas seria o mundo da matéria ou o espiritual? É por isso que O Mago é considerado o arcano da relação entre o esforço pessoal e a realidade divina. Essa carta abre o jogo da vida, sendo o arcano da mística.

3) A Papisa (II)

A figura da Papisa, por si só, já faz alusão a uma lenda da Idade Média: a suposta existência de um papa do sexo feminino. Além de representar o poder da mulher em todos os seus aspectos (como a beleza, o amor e a intuição), A Papisa carrega um estatuto sagrado, por causa da imagem da cruz nas vestes dela. Outro elemento importante é o livro entre as mãos. Arcano da sabedoria, A Papisa detém simbolicamente o conhecimento de todos os segredos do Universo. Sua coroa revela a autoridade celestial, enquanto o trono seria a representação do poder terreno. Na cartomancia, A Papisa simboliza o incógnito, o desconhecido, o fato de que nem tudo que a gente imagina pode estar visível para nós.

4) A Imperatriz (III)

Esse é o arcano da fertilidade e da maternidade. Apesar de muitos símbolos dessa carta sugerirem autoridade, como o cetro, a coroa e o trono, A Imperatriz traz uma característica muito presente no arquétipo de uma mãe: os braços abertos (ao contrário dos da Papisa, fechados), que significam uma pessoa que governa pelo amor e que pelo amor é governada. A carta da Imperatriz é relacionada a uma grande capacidade de trabalho e sacrifício em prol de uma causa – algo natural para mães -, mantendo uma relação com a busca pela perfeição corporal. No tarô, o lado negativo da imagem é a possibilidade de indicar uma tendência para a ganância e luxúria.

5) O Imperador (IV)

Se o arcano anterior, A Imperatriz, simboliza a mãe, o arcano O Imperador retrata a figura do pai. Por isso, esse é o arcano que representa autoridade e obediência. Tanto que a figura parece segurar um cinto com uma das mãos em um gesto mandão. Seu cetro é empunhado firmemente na posição vertical, em uma representação fálica da autoridade masculina. A postura do Imperador também destaca a natureza prática: em vez de estar sentado, ele aparece encostado no trono, pronto para a ação. No lado positivo, o Imperador representa uma pessoa de caráter dominante, leal, honesta e protetora. Mas “imperar”, sem o domínio adequado, também pode levar à ambição e à violência

6) O Papa (V)

A quinta carta dos arcanos maiores é O Papa. Como é de esperar, ele é o elo entre dois mundos, atuando como porta-voz de Deus na Terra e intercessor dos homens junto aos céus. Isso é simbolizado pela posição entre duas colunas. O Papa utiliza uma luva para segurar um cetro, indicando pureza, enquanto a outra mão é levantada no tradicional gesto de bênção, com dois dedos estendidos. Quem recebe as graças são duas figuras ajoelhadas, uma apontando para o céu e outra para a terra, demonstrando a conexão do mundo espiritual e do saber divino com o nosso mundo humano, material. Esses simbolismos associam O Papa à figura de um mediador, de alguém que pode encontrar saída para situações aparentemente sem solução

