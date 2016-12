Como uma conta de Facebook ou Twitter é verificada como oficial?

Pergunta da leitora Ellen Samara Rocha, Presidente Epitácio, SP

No caso do Twitter, há alguns requisitos básicos: a conta deve ser vinculada a um telefone e um e-mail verificados, deve conter foto de perfil e de capa e deve manter seus tuítes públicos, entre outras exigências. Até perfis falsos podem receber o selinho azul de certificação, desde que tenham impacto e que deixem claro que se trata de uma página de humor. Até julho, isso era uma via de mão única: o Twitter é quem dava o certificado a celebridades, marcas e personalidades relevantes. Mas agora qualquer usuário já pode solicitá-lo, seguindo os critérios acima.

Já o Facebook distribui dois tipos de selinhos. O cinza é destinado a organizações ou empresas e pode ser requisitado por elas mesmas – a ideia é confirmar que existem e que elas são responsáveis pelas páginas. O badge azul é concedido automaticamente a figuras públicas e marcas em geral conforme elas demonstram alto grau de impacto e engajamento com o público.

CONSULTORIA Pedro Nogueira, especialista em mídias sociais e proprietário da agência Virtual Jam

FONTES Twitter e Facebook