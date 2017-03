Para onde vão os vídeos do Snapchat depois que se apagam?

Em teoria, são deletados para sempre. Toda vez que você manda um snap, ele fica armazenado nos servidores da empresa até o destinatário abri-lo. Após isso, a foto ou o vídeo é deletado. Se o snap não for aberto, ele é deletado após 30 dias – snaps na história são apagados após 24 horas (e agora também é possível salvar snaps). Mas vale lembrar que as cláusulas dos Termos de Serviço deixam claro que a empresa tem direito a “hospedar, armazenar, usar, exibir, reproduzir, modificar, adaptar, editar, publicar e distribuir” qualquer conteúdo individual postado pelos usuários. A defesa da empresa é que isso só se aplica aos snaps enviados como Live Stories, cujo objetivo é justamente o compartilhamento com o grande público – mas não dá para ter certeza absoluta de que não fazem isso com os snaps normais. Outro problema: o Snapchat admite que conteúdos deletados podem ser recuperados com “ferramentas forenses”, ou, basicamente, aplicativos de recuperação de dados. Isso remete ao fato de que, quando você deleta um arquivo de um disco rígido, ele continua lá, apenas fica inacessível e liberado para que algo seja gravado por cima. Enquanto nada for gravado sobre ele, ele pode ser recuperado.

TdF Sugeriu – Marianna Ribeiro

