Algum artista se negou a ceder músicas a “Glee”?

Sim, e as rejeições chegaram a se tornar manchete na imprensa. Na revista Rolling Stone, o criador da série, Ryan Murphy, chamou o guitarrista Slash, ex-Guns ‘n’ Roses, de “estúpido”, e os integrantes da banda Kings of Leon de, “babacas egocêntricos”, por se recusarem a ceder os direitos de suas músicas à série.

O cantor Elton John entrou na briga e ficou do lado do seriado: “Isso é um elogio e ainda manda uma mensagem positiva. Qual é o problema de vocês?”, disse, em entrevista no programa Late Night with Jimmy Fallon.

Outra banda que não quis um cover foi Foo Fighters, que negou que “Times Like These” fosse reinterpretada pelos atores de Glee, simplesmente porque os membros do grupo não gostavam da série. Já a banda britânica Coldplay negou de primeira, mas voltou atrás alguns meses depois e liberou os hits “Fix You” e “The Scientist”.