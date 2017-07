As jornadas de Game of Thrones

Jon Snow

1ª temporada

Começou a história em Winterfell, mas logo uniu-se à Patrulha da Noite no Castelo Negro e saiu em uma expedição além da Muralha para procurar seu tio Benjen Stark e outros membros da Patrulha

2ª temporada

Após visitar a Fortaleza de Craster e o Punho dos Primeiros Homens, Jon foi atacado por selvagens e feito prisioneiro por Ygritte

3ª temporada

O rapaz foi levado a um acampamento nas montanhas Presas de Gelo. Ao longo da viagem com os selvagens, refez parte do trajeto até cruzar a Muralha. Em Dádiva, conseguiu fugir e voltar ao Castelo Negro

4ª temporada

Com a Patrulha, Jon voltou até Craster. Depois, participou da batalha contra os selvagens e atravessou para além da Muralha para queimar o corpo de Ygritte

5ª temporada

Com os navios de Stannis Baratheon, ancorados ao leste, navegou até a cidade litorânea de Durolar. Lá, batalhou os Caminhantes Brancos. Ao retornar ao Castelo Negro, foi assassinado

6ª temporada

Ressuscitado por Melisandre, viajou com Sansa até a Ilha dos Ursos e o Bosque Profundo para pedir reforços contra Ramsay. Os dois inimigos se enfrentaram em uma área próxima a Winterfell

Sansa Stark

1ª temporada

Acompanhou a irmã, Arya, e o pai, Ned, até Porto Real pela Estrada do Rei, com uma parada na Estalagem do Entroncamento

2ª, 3ª e 4ª temporadas

Após a execução de Ned, Sansa ficou solitária na capital de Westeros, como uma prisioneira de luxo dos Lannister. Petyr Baelish a ajudou a fugir de barco e depois seguir, por terra, até o Ninho da Águia

5ª temporada

Visitou Pedrarruna e depois encontrou Brienne em uma pousada, mas não aceitou sua proteção. Passou por Fosso Cailin e chegou a Winterfell, onde foi forçada a se casar com Ramsay Bolton, que a torturou e estuprou. Sansa fugiu com Theon Greyjoy

6ª temporada

Reencontrou Brienne e, desta vez, aceitou ajuda. Elas viajaram até o Castelo Negro, onde Sansa se uniu a Jon Snow. Depois, visitou a Vila Toupeira para confrontar Mindinho, acompanhou Jon à Ilha dos Ursos e ao Bosque Profundo, e esteve na Batalha dos Bastardos

Bran Stark

1ª temporada

Ficou em Winterfell, após perder o movimento das pernas ao ser derrubado do alto de uma janela por Jaime Lannister

2ª temporada

Quando Theon Greyjoy tomou Winterfell, Bran fugiu para uma fazenda próxima. Retornou ao antigo lar, mas, como ainda era perseguido, partiu rumo ao Castelo Negro, com Rickon, Osha e Hodor

3ª temporada

O grupo se uniu a Jojen e Meera Reed. Em Coroadarrainha, Bran despachou Rickon e Osha para o castelo dos Umber, e cruzou a Muralha pelo Fortenoite

4ª temporada

Sempre viajando para o norte, o grupo passou por uma área próxima à Fortaleza de Craster, onde Bran viu Jon Snow, e finalmente chegou à caverna do Corvo de Três Olhos

5ª temporada

Não foi mostrado. Entende-se que ficou na caverna, sendo treinado pelo Corvo

6ª temporada

A caverna onde estava foi atacada pelo Rei da Noite (o líder dos Caminhantes Brancos). Só Bran e Meera conseguiram escapar. Viajaram rumo ao sul, até a Muralha

Arya Stark

1ª temporada

Com parte da família, trilhou a Estrada do Rei de Winterfell até Porto Real. Após a execução de seu pai, Ned, fugiu da capital se passando por um menino

2ª temporada

Em trânsito, foi capturada e levada até Harrenhal, nas Terras Fluviais, mas conseguiu fugir para Correrrio

3ª temporada

Antes de chegar em Correrrio, porém, ela foi presa pela Irmandade sem Bandeiras. Escapou, mas foi novamente feita refém, desta vez pelo Cão, que a levou até as Gêmeas a tempo de acompanhar o Casamento Vermelho

4ª temporada

Outra vez em fuga, Arya e Cão rumaram para o Ninho da Águia, o castelo dos Arryn no Vale. Já perto do Portão Sangrento, encontraram Brienne. Arya aproveitou a oportunidade para escapar do Cão e embarcar em um navio a caminho de Bravos

5ª temporada

Em Bravos, no continente de Essos, ela conseguiu entrar na Casa do Preto e Branco, onde treinou incessantemente com os Homens sem Face

6ª temporada

Tempos depois, retomou sua identidade e retornou a Westeros. Viajou diretamente para as Gêmeas, onde matou os Frey em vingança pelo assassinato de sua família no Casamento Vermelho

Melisandre

1ª temporada

Não apareceu

2ª temporada

A enigmática sacerdotisa vivia em Pedra do Dragão como conselheira de Stannis Baratheon, a quem seguiu até as Terras da Tempestade

3ª temporada

Em uma viagem solitária, visitou a Irmandade sem Bandeiras nas Terras Fluviais

4ª temporada

Acompanhou Stannis até o Castelo Negro

5ª temporada

Depois que a investida de Stannis contra Winterfell fracassou, a bruxa retornou, sozinha, ao encontro da Patrulha da Noite

6ª temporada

Após usar seus poderes para ressuscitar Jon Snow, marchou com ele para expulsar os Bolton de Winterfell. Pouco depois, foi acusada por Sir Davos e banida. Terminou cavalgando rumo ao sul, sem destino conhecido

Brienne de Tarth

1ª temporada

Não apareceu

2ª temporada

Fazia parte da guarda de Renly Baratheon nas Terras da Tempestade. Quando ele foi assassinado, fugiu com Catelyn Stark para outro ajuntamento, nas Terras Ocidentais. Foi incumbida, então, de escoltar Jaime Lannister de volta a Porto Real

3ª temporada

Os dois foram presos por aliados dos Bolton e levados a Harrenhal. Escaparam e continuaram a jornada até Porto Real

4ª temporada

A cavaleira passou pouco tempo na capital e partiu com Podrick pela Estrada do Rei para localizar Sansa. No Vale, encontrou Arya, mas a menina rejeitou sua proteção

5ª temporada

Em outra estalagem, topou com Sansa e Mindinho, e os seguiu até o Fosso Caillin. Depois, Brienne continuou por outra rota até a entrada de Winterfell

6ª temporada

Reencontrou Sansa e a protegeu até o Castelo Negro e a Vila Toupeira. Por ordens da garota, viajou para as Terras Fluviais à procura de Brynden Tully, irmão de Catelyn. Em Correrrio, reviu Jaime, que a deixou escapar do castelo em um barco

Tyrion Lannister

1ª temporada

Foi o único dos Lannister que, após visitar Winterfell, não retornou a Porto Real: acompanhou Jon Snow até o Castelo Negro. Só depois de outra visita aos Stark é que ele partiu pela Estrada do Rei. No Entroncamento da Estalagem, encontrou Catelyn, que o levou como prisioneiro até o Ninho da Águia. Novamente livre, juntou-se ao exército de seu pai, Tywin, nas Terras Fluviais. Com a morte de Ned Stark, voltou a Porto Real

2ª, 3ª e 4ª temporadas

Tyrion permaneceu na cidade, onde ajudou a resistir à invasão orquestrada por Stannis Baratheon, serviu brevemente como Mão do Rei Joffrey e foi forçado a se casar com Sansa. Só saiu de lá após matar o pai, no fim do quarto ano

5ª temporada

Varys o ajudou a escapar em uma embarcação, que aportou em Pentos, no continente vizinho, Essos. Os dois viajaram por terra até Volantis, cidade na qual se separaram. Tyrion então foi capturado por Jorah Mormont. Viajando por mar, a dupla escapou por pouco de um ataque de homens de pedra nas ruínas de Valíria. A pé, foram comprados como escravos e chegaram, enfim, a Meereen

6ª temporada

O caçula dos Lannister passou então a aconselhar Daenerys Targaryen, e embarcou com ela de volta a Westeros ao fim do sexto ano

Cersei Lannister

1ª temporada

Acompanhando seu então marido, o rei Robert Baratheon, e o irmão, Jamie, a ambiciosa rainha foi até Winterfell e, depois, retornou a Porto Real (com uma breve parada, no meio do caminho, na Estalagem do Entroncamento)

2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª temporadas

Cersei é a personagem que menos se locomoveu em toda a série. Após voltar a Porto Real, permaneceu na cidade, executando suas tramoias para manter-se no poder

Jaime Lannister

1ª temporada

Depois de visitar Winterfell e voltar a Porto Real, encontrou o pai nas Terras Fluviais. Enviado a Correrrio, foi capturado e levado a Robb Stark

2ª temporada

Libertado por Catelyn Stark após meses de confinamento, partiu escoltado por Brienne em direção à capital

3ª temporada

À beira de um rio, os dois foram presos por criados da Casa Bolton. Em Harrenhal, ele foi novamente solto e retomou a viagem sozinho, mas decidiu voltar e resgatar Brienne. Juntos, chegaram a Porto Real

4ª temporada

Ele permaneceu em Porto Real

5ª temporada

Saiu para buscar Bronn em Stokeworth, um castelo próximo. Navegou com ele até Dorne, para visitar o palácio dos Martell, nos Jardins de Água, e proteger sua filha ilegítima com Cersei, Myrcella Baratheon

6ª temporada

Retorna a Porto Real com o corpo da filha. De lá, viaja até Correrrio, para recuperar o castelo, e então às Gêmeas, onde comemora a vitória ao lado dos Frey. Volta a Porto Real a tempo da coroação de Cersei

Theon Greyjoy

1ª temporada

Saiu de Winterfell para acompanhar Robb Stark até o acampamento nas Terras Fluviais. Foi com Catelyn às Gêmeas e participou de uma batalha perto de Correrrio, sempre a serviço dos Stark

2ª temporada

Foi enviado às Ilhas de Ferro, lar de sua família, onde traiu seus antigos senhores. Com um pequeno exército, navegou até a Praça de Torrhen e atacou Winterfell

3ª temporada

Quando Ramsay Bolton investiu contra o castelo, Theon foi aprisionado e torturado no Forte do Pavor. Em uma armadilha, foi posto em liberdade, mas logo retornou para mais maus-tratos

4ª temporada

“Reprogramado” pelos castigos de Ramsay, passou a servi-lo. A mando dele, foi ao Fosso Caillin e novamente a Winterfell

5ª temporada

Permaneceu lá, enquanto Ramsay assumia o poder e casava com Sansa, a legítima herdeira do lugar. Aos poucos, Theon voltou a si e decidiu ajudar a garota a fugir

6ª temporada

Theon e Sansa logo se separaram. Ele voltou às Ilhas de Ferro e, com a irmã, Yara, navegou até Meereen, em Essos, com uma pequena parada em Volantis. Na cidade, os dois oferecem seus navios a Daenerys

Daenerys Targaryen

1ª temporada

É a única personagem que tem toda a sua jornada no continente de Essos. Viveu em Pentos até se casar com o líder Dothraki, Khal Drogo. Com o exército khalasar, atravessou o Mar Dothraki até chegar à única cidade desse povo, Vaes Dothrak

2ª temporada

Cruzou o Deserto Vermelho liderando os poucos que continuaram ao seu lado e foi recebida na cidade portuária de Qarth

3ª temporada

Em Qarth, conseguiu um navio, que a levou a Astapor, na Baía dos Escravos. Lá, comprou (e libertou) o exército dos Imaculados e os liderou até Yunkai, outra cidade escrava que ela também libertou

4ª temporada

Daenerys chegou rapidamente à cidade de Meereen, sua próxima conquista

5ª temporada

Durante um ataque do grupo rebelde Filhos da Harpia, ela teve de fugir nas costas de seu dragão, até aterrissar em uma planície e ser cercada por Dothraki

6ª temporada

Foi levada novamente a Vaes Dothrak, onde se libertou e matou os últimos líderes dos Dothraki. Reuniu esse povo em marcha até Meereen, onde retomou o poder. Com a ajuda dos Greyjoy, dos Martell e dos Tyrell, conseguiu enfim embarcar num navio para Westeros… ao lado de dezenas de outras embarcações! E de seus três dragões, claro

A sétima temporada vem aí!

Investigamos fotos e trailers para antecipar segredos do novo anoDaenerys está navegando para Westeros, mas ainda não ficou claro onde fará sua primeira parada. Talvez a Pedra do Dragão, lar de seus antepassados? Uma coisa é certa: a Targaryen eventualmente chega ao continente e logo se vê no meio de novas batalhas – e seus dragões agora têm o tamanho de um avião 747 O trailer mostra Jon e Sansa ainda em Winterfell. Mas e os Starks mais novos? Depois de matar os Frey, Arya deve ir para o norte – ela aparece no vídeo em um cenário coberto de neve. Já Bran continua rumo à Muralha, ajudado por Meera Reed Nas fotos divulgadas em abril, Sam e Gilly aparecem rodeados de livros na Cidadela. Um fã (e que fã!) traduziu o pergaminho que Gilly lê e descobriu que ele fala sobre a lenda de Azor Ahai, o herói que irá renascer e salvar o mundo da destruição

