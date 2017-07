Ator de Game of Thrones abre padaria inspirada na série

Não há como escapar do sucesso de Game of Thrones, que agora estará presente até no café da manhã dos fãs. O ator Ben Hawkey, que interpreta o personagem Torta Quente/Hot Pie, amigo de Arya Stark (Maise Williams), inaugurou uma padaria em Londres para celebrar o retorno da série, que voltou no último dia 16.

O negócio, batizado de You Know Nothing Jon Dough, em homenagem à frase “You know nothing, Jon Snow” (“Você não sabe de nada, Jon Snow”), foi criado com um único objetivo: vender os famosos biscoitos em formato de Direwolf, o lobo símbolo da casa Stark, que eram feitos na série pelo personagem de Hawkey.

Os biscoitos, que esgotaram rapidamente, eram vendidos por £1 pelo aplicativo de pedidos Deliveroo. O ator ainda não decidiu se irá continuar com a empreitada nem se irá compartilhar a receita do doce, que de acordo com o site Digital Spy é feito com pão de milho e raspas de laranja.