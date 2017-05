Como é a árvore genealógica da série “Once Upon a Time”?

SUGESTÃO Letícia Landre, Poços de Caldas, MG

MÃE DESNATURADA

Cora era a pobre filha de um moleiro na Floresta Encantada. Enganada por um jardineiro que se dizia príncipe, ela engravidou e teve Zelena, que ela abandonou numa floresta e um ciclone levou para Oz. Tempos depois, Cora entrou de bicão numa festa real e conquistou o príncipe Henry, com quem se casou e teve outra filha, Regina. A relação entre elas, porém, sempre foi tensa.

DUAS IRMÃS, UM HOMEM

Criadas em mundos distantes, Regina e Zelena se encontraram na infância – mas Cora fez com que elas se esquecessem uma da outra. Cora também forçou Regina a se afastar do homem que amava (Daniel, um auxiliar de estábulo) para casar com o rei Leopold. O azar de Regina a seguiu a vida toda: quando enfim conquistou Robin Hood, Zelena engravidou dele e, pouco depois, ele morreu.

O INÍCIO DA SÉRIE

Com inveja da felicidade de Branca de Neve, a Rainha Má lançou um feitiço que exilou os personagens no mundo real e apagou suas memórias. Para salvar Emma, sua filha recém-nascida, Branca a enviou para o nosso mundo num armário mágico, seguindo a profecia de que, 28 anos depois, Emma voltaria para quebrar a maldição.

A FERA ENCONTRA SUA BELA

Emma não imaginava que Neal era, na verdade, Baelfire, filho exilado do vilão Rumplestiltskin com sua esposa, Milah. Para complicar as coisas, Milah traiu Rumple com o Capitão Gancho, que, anos depois, no mundo real, virou namorado de Emma! Mr. Gold, a versão humana de Rumple, reencontrou o amor ao conquistar o afeto de Belle, com quem teve um filho.

O ELO ENTRE DOIS MUNDOS

No mundo real, Emma passou por várias famílias adotivas. Numa delas, com a versão humana do Pinóquio, que também usou o armário para escapar da maldição. Em outra, sua mãe era o alter ego da Rainha do Gelo – tia de Anna e Elsa, de Frozen. Já adulta, Emma engravidou do ladrão Neal (Baelfire) e deu a criança, Henry, para adoção. O bebê acabou sendo adotado por Regina, mas, quando completou 10 anos, foi atrás da mãe biológica.

