De onde vem o termo “shippar”?

Vem da palavra “relationship” (relacionamento, em inglês) e significa torcer para que personagens de ficção firmem uma relação. A prática se popularizou na década de 1970 com a série Star Trek: os fãs torciam por Kirk e Spock e os apelidaram de “K/S”.

Mas foi com Arquivo X que o verbo“shippar” (“to ship”) propriamente dito surgiu nos EUA, quando espectadores torciam para que Fox Mulder e Dana Scully ficassem juntos.

Com o passar do tempo, classificações de “shippar” foram criadas: há o “slash ship” (um casal gay masculino, caso de “K/S”), o “femslash” (um casal feminino), o “canon ship” (o casal óbvio da série) e o “cult ship”(um casal que nunca se formou). É comum que, ao “shippar” dois personagens, os fãs criem uma junção dos nomes: Elena e Damon, de The Vampire Diaries, por exemplo, viraram Delena.

