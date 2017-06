É verdade que “Futurama” inspirou um teorema matemático?

Sim! O teorema matemático real foi “inventado” pelo roteirista e matemático Ken Keeler especialmente para o 98º episódio da série. Nele, a dra. Amy Wong e o professor Farnsworth trocam de corpo usando uma máquina que eles mesmos criaram, mas logo depois se dão conta de que a invenção não permitia que a troca fosse desfeita. O professor recorre à lógica para resolver o problema e, depois de um dia inteiro de trabalho, chega ao teorema criado por Keeler, que é Ph.D. em matemática pela Universidade de Harvard.

Ou seja, essa fórmula imensa desenhada no quadro do escritório de Farnsworth não é um rabisco aleatório, ela é de verdade e prova que a mente pode voltar ao corpo original se outras duas pessoas forem usadas no processo. O teorema é real em teoria, mas permanece ficcional – a não ser que alguém já o tenha usado para voltar a habitar seu próprio corpo.

FONTES Sites The Infosphere e Gizmodo