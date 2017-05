Infográfico: como é o mapa de Winterfell, de “Game of Thrones”?

A sede da família Stark é um dos locais mais importantes da série. É lá que começa a história, e é um dos três locais presentes em toda abertura de episódio (os outros são a Muralha e Porto Real). Elaborado pelo lendário Bran, o Construtor, ancestral dos Stark, este complexo de castelos é extremamente detalhado nos livros. O local escolhido para retratar Winterfell na televisão foi o Castelo Ward, na Irlanda do Norte.

1) Vila de inverno

Um povoado que leva esse nome porque, no verão, só uma em cada cinco casas é habitada. Mas, quando o frio chega, todos os fazendeiros das redondezas passam a morar ali e o lugar ganha vida.

2) Grande salão

Onde são realizados os banquetes e festas. Lá cabem até 500 pessoas sentadas. Em dias comuns, a família Stark (ou Bolton, durante seu domínio) jantava ali.

3) Septo

Ned Stark seguia a religião dos Deuses Antigos, cujas orações se dão em bosques. Mas ordenou a construção do septo – prédio semelhante a uma capela ou igreja – quando se casou com Catelyn, que veio do sul e era devota da Fé dos Sete.

4) Grande fortaleza

É o castelo mais importante do complexo. Foi construído sobre fontes termais para manter as paredes quentes com água encanada. É nesse local que ficam os quartos dos membros da família Stark.

5) Torre quebrada

Já foi a maior torre de vigia, mas um relâmpago causou um incêndio que derrubou parte da estrutura. Uma centena de anos se passou e ninguém a reconstruiu. Foi dela que Bran caiu no primeiro episódio da série.

6) Segurança máxima

O complexo de castelos de Winterfell é cercado por dois muros de granito, e há um fosso entre eles – o que dificulta invasões. A parede externa tem 24 m de altura, enquanto a interna possui 30 m.

7) Criptas

Local subterrâneo onde descansam os ossos de membros da Casa Stark. Os antigos Reis do Norte são representados em estátuas ao lado de seus lobos gigantes. Lyanna Stark, apesar de não ter liderado a família, ganhou uma estátua nas criptas.

8) Bosque sagrado

Dizem que este pedaço da floresta tem mais de 10 mil anos. Lá, há um represeiro com um rosto desenhado, chamado de árvore-coração, essencial para os que seguem a religião dos Deuses Antigos. Ned Stark sempre visitava o local após executar criminosos.

9) Canil

Era o local favorito de Ramsay Bolton enquanto tinha o domínio de Winterfell, até que ele mesmo pereceu ali. Fica próximo ao Portão do Caçador, que se abre em direção a uma imensa floresta. Assim, é mais fácil levar os cães para as caçadas.