O que significa o mural na delegacia da série “The Flash”?

À primeira vista, são só deuses gregos, mas eles fazem referência aos personagens de Liga da Justiça, o supertime da DC Comics do qual Flash faz parte, nas HQs. A peça, presente na delegacia onde trabalham Barry Allen (Grant Gustin) e Joe West (Jesse L. Martin) foi criada pelo designer Tyler Harron e precisou de três semanas e três escultores para ser feita.

A grandiosa parede foi a primeira coisa que Harron desenhou para a série, e ele fez questão de construí-la como um grande easter egg. Não por acaso, a maior palavra no texto é “JUSTICE” (“Justiça”). Confira qual deus remete a qual personagem:

1) HEFESTO

Lanterna Verde é representado pelo deus do fogo, dos vulcões, dos metais; protetor dos escultores, ferreiros e artesãos. Hefesto era um grande ferreiro – assim como Lanterna Verde, capaz de criar objetos e ferramentas com seu anel espacial.

2) HERMES

Representa o Flash por sua rapidez, claro. Hermes era o mensageiro do Olimpo, deus da velocidade, do vento e do comércio.

3) HERA

É a rainha do Olimpo, deusa do matrimônio, dos nascimentos e das mulheres. Lembra a amazona Mulher-Maravilha.

4) ZEUS

O deus dos deuses, dos céus, dos raios, da chuva e pai de todos os homens. Representa o Superman.

5) HADES

O deus dos mortos e do submundo. Por sua escuridão, faz referência ao Batman, o herói mais sombrio da DC.

6) APOLO

Um dos deuses mais multifuncionais. Cuida da beleza, da música e da cura. Também é habilidoso com o arco e flecha: no mural, representa o Arqueiro Verde.

7) POSEIDON

Não é nada difícil de adivinhar este: o deus supremo dos mares e da tormenta, claro, é a representação de Aquaman.

FONTES Sites Entertainment Tonight e Greek Mitology