Por que o mesmo relógio sempre aparece em “Supernatural”?

Ninguém sabe ao certo – parece ser uma piada da equipe de produção, mas o fato é que o relógio de parede, batizado de Starburst Clock, aparece em inúmeros episódios. E não há preocupação em manter alguma relação entre essas aparições: o objeto decorativo, que tem formato de estrela, pode ser visto em casa de vítimas, hotéis e restaurantes.

A primeira vez que o relógio foi visto foi no episódio “Bloody Mary”, na primeira temporada, na parede do motel em que Sam e Dean se hospedam.

Outro mistério do seriado é uma cabeça de cervo, que também aparece no cenário de episódios distintos. No capítulo “Plush”, na sétima temporada, a cabeça finalmente tem um papel importante (até acaba queimada por Sam). Mas o relógio ainda não teve seu momento de brilho e permanece um mero figurante.

FONTES Sites Supernatural Wikia, IMDb e Winchester Mystery House