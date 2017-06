Por que se usa a frase “jump the shark” para séries em declínio?

Nos EUA, a expressão é aplicada para séries em queda, que “já viram dias melhores” e recorrem a truques apelativos para tentar manter o interesse do público ou alavancar a audiência.

Ela é inspirada em um episódio da série Happy Days (1974-1984). No capítulo “Hollywood: Part 3”, o protagonista, Fonzie, foi desafiado a pular por cima de um tubarão (“jump the shark”) enquanto estava esquiando. A cena foi criticada porque contrariou o personagem: no início do seriado, o próprio Fonzie se machucou ao pular de moto e disse que nunca mais faria algo assim. Além disso, a trama não fazia nenhum sentido.

Em 1985, na Universidade de Michigan, o fã Jon Hein conversou com um amigo sobre esse acontecimento e eles concluíram que outros programas também passaram por momentos assim. Em 1997, ele lançou um site com 200 exemplos do exato momento em que séries haviam “pulado o tubarão”, e a expressão se popularizou.

