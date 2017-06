Qual protagonista teve mais namorados e ficantes em “Friends”?

Joey tem a fama de garanhão, mas foi Phoebe que apareceu efetivamente na série com o maior número de parceiros. A moça apareceu com nada menos que 20 namorados e ficantes – incluindo Ross, com quem ficou anos antes, quando a cafeteria Central Perk ainda era um bar.

O namorado mais firme, claro, foi Mike Hannigan (Paul Rudd): eles estiveram juntos ao longo de 34 episódios. Outros homens foram Eric (interpretado por Sean Penn), o cientista David (Hank Azaria), o policial Gary (Michael Rapaport) e o psiquiatra Roger (Fisher Stevens).

E Joey não fica nem com o segundo lugar – ele esteve em encontros com 13 mulheres (imagina-se que tenha tido sexo casual com muito mais), mas Ross saiu com 18 moças. Monica e Chandler foram os mais discretos – até porque eles estiveram juntos por impressionantes 139 episódios.

