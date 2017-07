Quando o nome da mãe de “How I Met Your Mother” foi revelado?

Logo na primeira temporada, mas, na época, ninguém percebeu. No nono episódio, “Belly Full of Turkey”, Ted (Josh Radnor) está em um clube de striptease e conhece uma dançarina, chamada Tracey. Ao terminar de contar essa história, em sua narração em off para seus futuros filhos, ele conclui: “E foi assim, crianças, que eu conheci sua mãe“. Os dois gritam “O quê?!”, completamente surpresos, e Ted dá risada e admite que está brincando.

Na época, todo mundo achou que o choque dos filhos devia-se à “revelação” de que sua mãe talvez tivesse sido uma stripper. Mas o que ninguém notou é que, para eles acharem que Ted estava falando sério, a mãe deles tinha mesmo que se chamar Tracey. Na verdade, o nome dela é Tracy, como foi revelado na nona temporada. Ela era xará da stripper, justificando o enorme susto dos filhos.