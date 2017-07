Quantas perguntas Carrie fez em sua coluna em “Sex and the City”?

Ao todo, foram 92. Ao longo de seis temporadas (1998-2004), ela se questionou sobre basicamente todos os aspectos da vida a dois: “Há uma guerra fria secreta entre casados e solteiros?”, “É possível mudar um homem?”, “Quais são as regras de um término?”, “Almas gêmeas: realidade ou aparelho de tortura?”

A personagem Carrie Bradshaw (vivida por Sarah Jessica Parker), uma das mais icônicas dos anos 1990, escrevia semanalmente uma coluna sobre amor e sexo na cidade de Nova York, em um jornal local – e seus leitores eram sempre bombardeados com perguntas como essas. Uma de suas frases mais comuns, “I can’t help but wonder” (“Não consigo evitar em me perguntar…”), seguida da dúvida que motivava cada episódio, virou até meme nas redes sociais anos depois.

A própria série Sex and the City era baseada em um conjunto de colunas reais publicadas durante dois anos pela autora Candace Bushnell no jornal semanal The New York Observer. Em 1997, os textos foram compilados no livro Sex and the City, que resultou na série mundialmente famosa, criada no ano seguinte.

FONTES Sites Buzzfeed, Vulture e IMDb