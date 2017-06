Quanto dinheiro Jessica Jones gastou com bebida em sua série?

A heroína às avessas, que tem certa dependência de álcool, gastou US$ 664,77 durante a primeira temporada, segundo cálculo feito pela Forbes. O valor equivale a cerca de R$ 2.160 atualmente (junho de 2017). A equipe observou em quantas cenas Jones bebeu e quantas garrafas apareceram vazias em seu apartamento. Aí, procuraram os valores de cada bebida em lojas de Hell’s Kitchen, bairro nova-iorquino onde mora a personagem, e os somaram.



COMEÇO CAPRICHADO

Só no primeiro episódio, Jessica consome cinco uísques diferentes. Em seu apartamento, há garrafas vazias de Teacher’s e Cutty Sark. Ela também bebe um Jim Beam e possivelmente um Hudson Manhattan Rye – este está dentro de um saco, só com o gargalo (preto e rechonchudo, bem característico) à vista. Por fim, Luke Cage lhe serve um Marker’s Mark no bar.

SEM MERCHANDISING

Jessica Jones claramente prefere uísque: em toda a primeira temporada, ela sempre consome a bebida, com exceção de um vinho tinto e de uma cerveja. A marca favorita de Jessica parece ser o uísque Jim Beam: são quatro garrafas de 750 ml consumidas em 13 episódios – cada uma custa, em média, US$ 15. Outra bebida que aparece muito é Marker’s Mark. Ambas são fabricadas pela marca Suntory, que afirma que não tem nenhum acordo com a Netflix.

GASTO “DISCRETO”

À primeira vista, pode parecer que Jones não gastou tanto dinheiro assim: as cenas em que aparece efetivamente bebendo indicam que ela torrou “apenas” US$ 262,93. Mas, quando a equipe da Forbes analisou as garrafas já vazias em seu apartamento, descobriu a outra quantia: US$ 401,84. Em 2015, o salário mínimo de um trabalhador em Nova York era de US$ 1.207,50. Jessica, portanto, torra mais que a metade: ela gasta cerca de 55% dessa quantia

FONTES Sites Forbes, Buzzfeed, Vulture e Departamento do Trabalho dos Estados Unidos