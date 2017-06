Quem inspirou a criação de Kenny, de “South Park”?

O personagem foi baseado em um menino que estudou com Trey Parker, um dos criadores da série. O garoto se chamava Kenny, era a criança mais pobre do bairro e usava um moletom laranja com capuz. A roupa abafava sua voz, e era difícil entender o que ele dizia.

O Kenny da vida real costumava matar aula e faltar muito na escola – não demorou para que os outros alunos se perguntassem o que teria acontecido com ele e brincassem que Kenny provavelmente tinha morrido. Mas, claro, o garoto sempre aparecia novamente, bem vivo.

A fórmula para a criação do personagem, portanto, estava pronta. É claro que o Kenny do desenho sofre mortes horríveis – estima-se que ele tenha “batido as botas” ao menos 100 vezes.

