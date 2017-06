Quem são as mulheres na abertura de “Orange Is the New Black”?

São ex-detentas na vida real. Na vinheta de abertura de Orange Is the New Black, a boca e os olhos dessas mulheres piscam na tela ao som da música “You¿ve Got Time”, de Regina Spektor. Várias etnias são representadas, assim como o modo de ser das moças retratadas – algumas usam maquiagem ou têm tatuagens e piercings no rosto, por exemplo.

A ideia foi de Jenji Kohan, criadora da série, que queria mostrar que outras histórias além da de Piper Chapman seriam contadas. Na gravação da abertura, cada ex-detenta teve que mentalizar três pensamentos: um lugar pacífico, uma pessoa que a fazia rir e uma coisa que ela gostaria de esquecer. Daí veio a variedade de emoções mostrada na tela.

A abertura conta com 52 mulheres, incluindo Piper Kerman, a americana cuja história inspirou Orange Is the New Black

