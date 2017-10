12 mitos e verdades sobre a Coca-Cola

SUGESTÃO Victor Canevari Reis, Paraguaçu Paulista, SP



É VERDADE QUE ELA CONSEGUE CORROER OSSOS DE GALINHA?

Sim, porém não exatamente por ser a Coca-Cola e sim em virtude dos ácidos contidos na bebida. Em geral, refrigerantes do tipo cola (o que inclui a Pepsi, por exemplo) contêm ácido fosfórico e ácido carbônico. E tanto o osso humano quanto o animal são formados por carbonato de cálcio, que, ao entrar em contato com um ácido, acaba dissolvendo, virando CO 2 e água. Essa reação ocorre quando você deixa o osso embebido no líquido, então obviamente, esse risco não existe durante a ingestão. A Coca-Cola que bebemos vai para o sistema digestório, sem contato com o esqueleto.

ELA TIRA FERRUGEM?

A fórmula da bebida realmente inclui ácido fosfórico, que, em altas concentrações, é bastante utilizado na pintura automotiva. Por isso, muita gente acredita ser possível utilizar a Coca-Cola para eliminar a ferrugem – que nada mais é do que o resultado da interação dos átomos de ferro (Fe) com o gás oxigênio (O 2 ) em um ambiente com umidade (H 2 O). Mas seria necessário que a bebida tivesse um nível muito mais elevado desse ácido para que fosse capaz de executar essa “limpeza” com eficiência.

SERVE PARA DESENTUPIR PIA?

A resposta para essa pergunta é parecida com a da ferrugem. O ácido fosfórico realmente é utilizado em produtos de limpeza. “A diferença é que, nesses produtos, ele está em alta concentração. No refrigerante, corresponde a cerca de 0,6% da composição, suficiente apenas para conservar o produto e intensificar o sabor”, explica Márcia Guekezian, coordenadora do curso de química da Universidade Mackenzie, em São Paulo. Então, fica a dica: se você estava pensando em usá-la para desentupir aquele ralo nojento, é melhor pensar em outra ideia…

É VERDADE QUE ELA CORRÓI OS DENTES?

Sim. Todos os refrigerantes, por serem ácidos, podem afetar os dentes. Esse processo é chamado de desmineralização do esmalte dental: o processo ocorre com a alteração dos níveis de acidez da saliva, que acabam dissolvendo o fosfato de cálcio dos dentes. Aliás, a lista de “vilões” inclui ainda outras bebidas, como energéticos, isotônicos e até suco de maçã. Por isso, é recomendado sempre escovar os dentes após consumi-las.

A COCA-COLA INVENTOU O PAPAI NOEL?

Não exatamente, mas ajudou a moldá-lo como o conhecemos hoje. Ele já era ilustrado com roupas vermelhas, mas a publicidade da marca ajudou a consolidar essa imagem como a mais comum no imaginário mundial. O personagem começou a aparecer nas propagandas em 1931, quando a Coca passou a anunciar em revistas mais populares. Archie Lee, executivo da agência de publicidade D¿Arcy, queria uma campanha que mostrasse um Papai Noel saudável, ao mesmo tempo realista e simbólico. O ilustrador Haddon Sundblom foi encarregado de desenvolver imagens que mostrassem o próprio Noel, não um homem fantasiado. Para se inspirar, recorreu ao poema “Antes da Véspera de Natal”, de Clement Clark Moore, de 1822. O texto evocava a imagem de um Papai Noel caloroso, amigável, gorducho e humano.

A EMPRESA ERA ANTISSEMITA?

Não. O boato remete à 2ª Guerra Mundial – época em que a Alemanha era o maior mercado da Coca-Cola fora dos EUA. Mas o conflito motivou um bloqueio comercial, que impedia a subsidiária alemã de importar os ingredientes necessários para a produção do refri. Assim, o chefe de operações Max Keith teve a ideia de fabricar uma nova bebida, com o que tivesse à mão. No caso, soro da proteína do leite (subproduto da fabricação de queijo), fibra de maçã (que vinha da fabricação da cidra), laranja e uva. Surgia assim a Fanta, até hoje um dos produtos mais populares da Coca-ColaCompany.

TOMAR COCA-COLA COM MENTOS PODE FAZER O ESTÔMAGO EXPLODIR?

Fique tranquilo. Você certamente já deve ter visto um vídeo em que alguém joga pastilhas do tipo Mentos numa garrafa de Coca-Cola e ela borbulha loucamente, mas isso é impossível acontecer no sistema digestório. A ação da combinação de Mentos com Coca-Cola é neutralizada pelo ácido clorídrico existente no estômago.

Entenda porque a mistura do refri com a pastilha é bombástica:

1) A grande “estrela” da mistureba é o gás carbônico. Na fabricação da Coca, ele é bombeado a alta pressão, para aumentar sua solubilidade no líquido. Por isso, qualquer alteração no refri pode estimular o gás a tentar escapar.

2) Já a pastilha Mentos é porosa, com vários buraquinhos. Eles são como ímãs para as bolhas de gás. Quando a bala cai na Coca, vai direto para o fundo da garrafa, e, nessa trajetória, vai juntando bolhas que se unem e ficam cada vez maiores.

3) Na composição do Mentos há gelatina e goma arábica, que quebram a tensão superficial do líquido, dissipando mais energia e ajudando a agitar ainda mais as moléculas de gás.

4) Para “piorar”, o ácido cítrico da bala vai se dissolvendo e provoca uma violenta série de reações com o refri, gerando mais bolhas. Como elas são mais leves, tendem a subir e se fundir, e acabam arrastando o refri consigo até estourar pelo gargalo.

FUNCIONA COMO INSETICIDA?

Não. Ele serve como um chamariz para atrair insetos, porém não tem a capacidade de matá-los. Em algumas regiões da Índia, por ser mais barata que agrotóxicos, a Coca é pulverizada por fazendeiros para atrair formigas vermelhas que se alimentam das larvas de insetos nocivos, mas qualquer outro líquido doce acabaria tendo o mesmo efeito.

ORIGINALMENTE, ELA ERA VERDE?

Se um dia alguém achou isso, foi por mera ilusão de óptica. Até meados dos anos 50, a cor das garrafas de vidro do refrigerante nos EUA era esverdeada. A fabricante dos vasilhames, Root Glass Company, chamou esse tom de “Verde Georgia”, em referência ao estado no qual se encontra a sede da The Coca-Cola Company. A cor se deve ao processo de fabricação do vidro naquela época. Com o passar dos anos, a evolução nos sistemas de produção fez com que as garrafas se tornassem transparentes hoje em dia e a Coca perdeu a sua fama de verdinha.

COMO É POSSÍVEL QUE A RECEITA DA COCA-COLA AINDA SEJA SECRETA?

Ela não é completamente secreta. Em qualquer embalagem da marca, você encontra os ingredientes que a compõem (água e açúcar são os mais usados). Mas a proporção entre eles permanece em sigilo. Desde 1925, essa fórmula era guardada em um cofre no Sun Trust Bank, em Atlanta (cidade onde a empresa surgiu). Mas, em 8 de dezembro de 2011, foi transferida para o World of Coca-Cola, o acervo interativo mantido pela empresa em sua sede, no mesmo município.

O GOSTO É DIFERENTE EM CADA PAÍS?

Verdade. Apesar de o processo de produção da Coca-Cola em todo o mundo ser o mesmo, alguns ingredientes mudam de mercado para mercado. Um caso curioso é o da “Mexicoke”. No mercado dos EUA, é possível encontrar Cocas fabricadas no próprio país, adoçadas com xarope de milho, ou a versão produzida no México, que recebe açúcar de cana. Alguns norte-americanos acreditam que isso melhora seu sabor – daí seu sucesso e o apelido de “Mexicoke”. Já a bebida produzida no México para ser vendida dentro do país é adocicada por uma mistura de xarope de milho e açúcar de cana. Outros fatores, como as condições em que é armazenada e a temperatura em que é consumida, também podem alterar o sabor.

TIRA O SONO?

Por conter cafeína, ela até seria capaz de deixar uma pessoa acordada por mais tempo – se ela consumisse muitas e muitas doses. A título de comparação, uma lata de Coca-Cola de 350 ml contém 35 mg de cafeína. Já uma xícara de 60 ml de café expresso, por exemplo, tem em média 72 mg. Ou seja, você teria de tomar mais de duas latas de Coca para ficar tão “ligadão” quanto depois de um café. Crianças pequenas, porém, têm um metabolismo mais rápido e com outros parâmetros nutricionais, então correm mais risco, sim, de perderem o sono após tomar a bebida.

CONSULTORIA Márcia Guekezian, coordenadora do curso de química da Universidade Presbiteriana Mackenzie (São Paulo), Enilson Max Marins, gastroenterologista e coloproctologista da Conlab Serviços Médicos (São Gonçalo, RJ) e Fernando Márcio de Abreu Azevedo, pediatra (Itaboraí, RJ)

