Por que a comida mexicana é tão picante?

É uma herança de culturas indígenas. O uso da pimenta na culinária mexicana tem origem nos povos nativos da América Central, que já cultivavam plantas da espécie Capsicum annuum por volta de 7000 a.C. Essa espécie, nativa da região, é geradora de diversas variedades de pimentas, como o jalapeño e a pimenta-caiena. O império maia (século 4 a.C. até 9 d.C.) plantava mais de 30 variedades e o asteca (século 7 a 16 d.C.) possuía uma cozinha sofisticada, com molhos e receitas picantes. A gastronomia mexicana tradicional evoluiu do uso das pimentas secas como temperos e também nas salsas, que são molhos picantes. As salsas podem ser verdes, com tomate verde e jalapeño, ou “rojas”, com tomate vermelho, pimenta habanera ou pimentão. Popularmente, os mexicanos também dizem que comer pimenta equilibra a temperatura do corpo, para evitar a sensação de calor intenso do país.

Pergunta da leitora – Penha Dodésio, Sombrio, SC

FONTES Pimentas Online, Guia da Culinária, Mucho Gusto e Confraria da Pimenta