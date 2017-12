Qual a diferença entre cream cheese e requeijão?

Pergunta do leitor Vinícius Demarzo, Sorocaba, SP

Está nos detalhes. Em ambos, os estágios de produção são: fermentação para criar a coalhada, adição de emulsificantes e inclusão de creme de leite. Mas a coalhada do cream cheese é obtida a partir da fermentação feita por microrganismos externos (como a bactéria Streptococcus thermophilus).

Já a do requeijão geralmente é feita com a adição de uma enzima retirada do quarto estômago de um animal ruminante, tipo a vaca. Essa enzima, chamada coalho, dá uma textura rígida ao requeijão, então ele passa por mais uma etapa, a fusão de massa. É esse processo que dá a cremosidade característica.

O cream cheese surgiu em Chester, EUA, em 1872, quando o produtor de leite William A. Lawrence tentava reproduzir o queijo francês neufchâtel. Já o requeijão nasceu no ritual do chá da tarde servido nas casas dos coronéis, no Brasil colônia.

Empate técnico

As diferenças nutricionais também são pequenas*

Cream cheese

Valor energético – 84 kcal

Gorduras saturadas – 5,1 g

Sódio – 123 mg

Requeijão cremoso

Valor energético – 81 kcal

Gorduras saturadas – 4,1 g

Sódio – 144 mg

* Porção de 30 g. Comparação entre o cream cheese Philadelphia e o requeijão cremoso Nestlé

CONSULTORIA Bruno Ricardo de Castro Leite Júnior, professor do Departamento de Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal de Viçosa (MG)

FONTES Milknet, Imperial de MinaWs, Philadelphia, Forward, Nestlé, Danubio e Universidade.menu