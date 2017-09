Como se forma um pântano? Que bichos vivem lá?

1) ÁGUAS PASSADAS

O pântano é um bioma que consiste numa área de vegetação constantemente alagada. O solo é impermeável, o que possibilita essa situação. Pântanos acontecem, principalmente, nos locais de deságue de rios, e são reforçados pelas chuvas, que aumentam a inundação. Pântanos formados por águas marítimas, como o mangue, são alimentados pela alta da maré

2) ESCURIDÃO SUBMERSA

As águas que desembocam no pântano trazem vários tipos de sedimentos: terra, microrganismos, vegetação e até lixo. Esse material se acumula no fundo e forma uma biomassa chamada turfa. Embora a maior parte dela fique submersa, também há turfa no entorno das águas. Ela costuma ser extraída para a produção de combustível, principalmente no Reino Unido

3) CAMADA DE MORTE

As plantas são hidrófilas, ou seja, ficam com as raízes submersas. Essa parte absorve poucos nutrientes: a quantidade de nitrogênio, por exemplo, é naturalmente baixa, e a turfa também sufoca grande parte do oxigênio (e do fluxo de água). Essas exigências reduzem bastante a diversidade de espécies. Outra consequência da turfa é que ela estimula o apodrecimento da vegetação

4) BONDE DOS BICHOS

Uma fauna variada vive e se alimenta no pântano. Nos da América do Norte (os mais famosos ficam na Louisiana), as libélulas e as corujas são bastante comuns. No Brasil, na região do Pantanal, os destaques são a onça-pintada, a arara-azul e os répteis, como a sucuri e a cobra-d’água. Nos mangues, que normalmente ficam em regiões litorâneas, o bicho típico é o caranguejo

5) AJUDANDO O PLANETA

No combate ao aquecimento global, os pântanos podem ser fundamentais. De acordo com cientistas, eles atuam na redução das emissões de CO 2 e podem contribuir para o corte de cerca de 100 milhões de toneladas por ano, uma das metas do Protocolo de Kyoto. Embora apenas 3% da superfície da Terra seja coberta pelo bioma, ele captura mais gás carbônico do que todas as florestas do mundo juntas

Pântano X Brejo

Um erro comum, de acordo com especialistas, é considerar pântanos e brejos como a mesma coisa. Eles são semelhantes, mas, enquanto o pântano recebe água de rios e da chuva e é pobre em nutrientes, os brejos são alimentados por águas subterrâneas ricas em minerais

Os diferentes pântanos

Locais diferentes do globo possuem tipos bastante específicos

1) Pantanal

2) Mangue

3) Louisiana (EUA)

4) Whitlaw Mosses (Escócia)

5) Pântano Vasyugan (Rússia)

6) Esteros Del Ibera (Argentina)

7) La Digue Swamps (Seychelles)

Pergunta do leitor – Kaique Rossoni, Colatina, ES