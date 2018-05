Glitter realmente faz mal ao meio ambiente?

Sim. Análises de plânctons da década de 1960 mostram que glitter e purpurina já prejudicam a vida marinha desde aquela época, e a quantidade desses pozinhos brilhantes só aumenta a cada ano, especialmente no Carnaval.

Segundo o biólogo marinho Cláudio Gonçalves, por serem microplásticos, esses produtos não podem ser retirados do ambiente e acabam contaminando o solo e o fundo dos rios e dos mares. “Eles são feitos de petróleo e liberam continuamente substâncias químicas presentes na sua matriz plástica, além dos pigmentos sintéticos, que dão sua cor e brilho”, explica Gonçalves.

Para piorar, eles também atrapalham a fotossíntese das algas e podem ser ingeridos pela fauna aquática, seguindo pela cadeia alimentar até afetar a dieta dos humanos.

Alternativas ecológicas

– Sal com corante alimentício

– Açúcar com corante alimentício

– Pó de mica

– Pó de urucum (colorau)

– Pó de pimentão (páprica)

– Gelatina com corante alimentício

– Glitter de confeiteiro

– Filtro solar colorido

– Produtos de maquiagem