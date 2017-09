Como é um planeta gigante gasoso?

É um planeta composto de gases, diferentemente dos rochosos, como a Terra. Em seu interior há um núcleo sólido e, ao redor dele, os gases (hidrogênio, hélio e metano) assumem diferentes estados físicos, conforme as condições de temperatura e pressão. Os quatro maiores planetas do Sistema Solar são gasosos. Em Júpiter e Saturno, um hipotético astronauta não poderia caminhar, apenas mergulhar em sua superfície líquida. Em Urano e Netuno, ele encontraria rocha e gelo.

Conheça as características dos planetas gasosos do Sistema Solar

1) Júpiter energético

É composto de 85% de hidrogênio, sendo gasoso na superfície e líquido na camada inferior, o manto. Ao redor do núcleo, há hidrogênio metálico, que pode conduzir energia. Júpiter também é composto de hélio, que aparece nas formas líquida e gasosa, água e amônia

2) Saturno sulfúrico

Tem hélio e hidrogênio em abundância. A coloração amarelada é resultado das nuvens de enxofre e os famosos anéis são feitos de gelo e rochas. A superfície, assim como em Júpiter, é gasosa

3) Urano gelado

A atmosfera tem nuvens de metano e bem menos hidrogênio e hélio do que Júpiter e Saturno – apenas 15% de sua composição. O aumento da densidade e da pressão faz com que o metano no manto seja sólido, o que dá a aparência de uma grande geleira. Não à toa, a temperatura média no planeta é -220 ºC

4) Netuno

Semelhante a Urano, mas com densidade maior. Tem atmosfera rica em hidrogênio e hélio. Cientistas acreditam que o núcleo seja sólido, formado de gelo e rochas, como em Urano. O manto também é semelhante ao do vizinho

PERGUNTA Guilherme Silva, Tubarão, SC

