Descobriram uma nova ilusão de ótica e ela vai te deixar maluco

A revista i-Perception publicou um artigo do pesquisador Kohske Takahashi, onde apresenta uma nova ilusão de ótica chamada “ilusão da cegueira de curvatura”. E ela vai explodir a sua cabeça.

Na imagem, todas as linhas tem o mesmo formato ondulado. Porém, quando vista contra o fundo cinza, as linhas onde cada curva é meio preta e meio branca parecem ângulos com pontas. Você está vendo pontas, mas elas não estão lá. Supere.

Ainda não está claro por que isso acontece, mas Takahashi propõe que o nosso cérebro tenda a enxergar cantos e pontas ao invés de curvas quando se confunde.

