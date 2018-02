Está fazendo mais frio no sul da Europa que no Polo Norte

O que parecia ser mais um inverno tranquilo no Polo Norte se transformou em uma preocupação para os cientistas (e para o resto do mundo): em plena época mais fria do ano, uma estranha onda de calor atingiu a região do Ártico, elevando a níveis preocupantes as suas temperaturas médias.

Os pesquisadores vêm descrevendo o fenômeno como “maluco” e “estranho”. Segundo o Instituto Dinamarquês de Metereologia, a temperatura média está em -8 oC, 20 oC acima do normal. Já o norte da Groenlândia passou, até agora, 61 horas acima do nível de congelamento. O recorde anterior era de 16 horas, em 2011. Em determinado momento, as medições registraram 6,1 oC, temperatura mais do que suficiente para fazer o gelo derreter.

Tal aquecimento tem provocado alguns impactos em outros lugares do planeta. Enquanto o termômetro sobe no Ártico, uma nevasca chegou na Itália e em alguns pontos da Europa na última semana. Em Roma, as temperaturas chegaram a -10oC e as fotos da Cidade Eterna branca de neve viralizaram. Não se sabe ao certo a causa deste inverno maluco, mas é possível traçar algumas teorias.

Em entrevista à Reuters, o pesquisador Nalan Koc, do Norwegian Polar Institute, disse que o encolhimento das geleiras, aliado ao aquecimento global e à ação humana, pode facilitar a a exposição de água quente, interferindo também no calor que vai para a atmosfera. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, essa onda de calor dividiu o vórtice polar, a massa de ar frio que fica acima do Polo Norte, e fez com que o frio se espalhasse pelo continente europeu.

O recado está dado: se você vai viajar para a Europe, leve casacos extras. Agora, se você planeja ir para o Ártico, ainda é cedo para levar uma bermuda. Mas esperamos que esse dia nunca chegue, afinal, já passou da hora de se preocupar com as mudanças climáticas da Terra.