O que é: cosmonauta

Onde vive: Rússia

Quando nasceu: 1937

O feito de Valentina Tereshkova foi tão impressionante que demoraria quase 20 anos para uma segunda mulher ir ao espaço. A cosmonauta circulou o planeta 48 vezes em junho de 1963. Tinha apenas 26 anos. É até hoje a única, das 60 mulheres que já deixaram nosso planeta, a subir ao espaço sozinha. Em segundo lugar viria uma outra russa: Svetlana Savitskaya decolou em 1982. Os Estados Unidos só enviaram a primeira americana, Sally Ride, em 1983.

PASSADO PROLETÁRIO

Valentina nasceu no vilarejo de Bolshoye Maslennikovo, no oeste da Rússia. Seu pai era um motorista de trator que morreu na 2ª Guerra, quando a menina tinha apenas 2 anos. A mãe trabalhava numa fábrica de tecido, a mesma profissão da filha. Além do emprego, Valentina era secretária da Liga Comunista da Juventude da região.

Nas horas vagas, praticava paraquedismo. Sem sua mãe saber, treinava quase todos os fins de semana, saltando de dia e de noite e descendo em terra ou no rio Volga. A combinação de atividade política e prática de esportes aéreos fez dela uma forte candidata a se tornar a primeira astronauta da União Soviética.

Foi selecionada em 1962, entre mais de 400 candidatas, para fazer parte da missão Vostok 6, que obrigatoriamente levaria uma mulher – o Kremlin queria estudar os efeitos do espaço sobre o organismo feminino. Ela esteve entre cinco finalistas, todas com menos de 30 anos e menos de 1,70 m de altura. Mas seu passado proletário e o fato de seu pai ser herói de guerra ajudaram Valentina a ser escolhida.

Depois de meses de treinamento e troca de informações com Yuri Gagarin, o primeiro homem a ir ao espaço dois anos antes, ela finalmente entrou na espaçonave. Passou dois dias e 23 horas tirando fotos.

MISSÃO: MARTE

Chegou a conversar por rádio com o comandante da União Soviética, Nikita Khrushchev. Sentiu náuseas boa parte do tempo, um problema esperado, até porque a viagem deveria durar um dia e acabou sendo estendida para três. Algo em especial a incomodou: ela se esqueceu de levar escova de dente.

Ao retornar, a cosmonauta foi recebida como uma heroína. Aceita como membro do Partido Comunista, assumiu uma postura de liderança. Também provocou comoção quando se casou, com o cosmonauta Andriyan Nikolayev, e ficou grávida. Era a primeira criança filha de mãe e pai cosmonautas. Yelena Adrianovna nunca apresentou problemas de saúde decorrentes da viagem da mãe. Tornou-se médica.

A cosmonauta acabaria se tornando apenas uma das quatro mulheres soviéticas a ir para fora da Terra. Desde que voltou, defende que os países se unam em torno de um programa para evitar a colisão de meteoros e asteroides.

Valentina completou 81 anos em março e diz que ainda tem planos: quer ir para Marte, para passar lá seus últimos anos de vida.

SEUS GRANDES ACERTOS

Seguiu na política

Não foram muitas as mulheres entre as lideranças da União Soviética. Valentina fez parte do Comitê Central do Partido Comunista

A cosmonauta representou os interesses de seu país em uma série de conferências internacionais sobre a paz e a representatividade feminina

Em seu aniversário de 70 e 80 anos, ela foi celebrada pela imprensa da Rússia. Ainda é reconhecida como uma grande heroína

SEUS GRANDES FRACASSOS

Não levou outras

Ela tentou que mais mulheres fossem ao espaço. Mas seu grupo de treinamento de cosmonautas femininas foi encerrado em 1969

Valentina podia ter morrido no espaço: as coordenadas para sua reentrada na Terra estavam erradas. Ela aceitou manter o erro em segredo

Como representante da União Soviética para o mundo, ela defendia o regime e alegava que havia liberdade de imprensa no país

DICA DE FILME

O documentário Os Cosmonautas, de 2014, explica como os russos dominaram a corrida espacial