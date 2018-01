Por que as folhas das árvores trocam de cor?

Porque, em cada época, há uma predominância diferente de substâncias na folha, as quais refletem cores diferentes. A clorofila, por exemplo, reflete o verde e absorve as outras cores. Por isso, no verão, quando há muita clorofila, a folha parece verde. Conforme as estações mudam, outras substâncias passam a ser maioria na folha (confira abaixo). “O que determina a faixa do espectro visível que um corpo reflete depende de vários fatores, mas os mais importantes são o comprimento de onda da luz incidente, o tamanho e a natureza das moléculas”, explica Cláudio Furukawa, professor do Instituto de Física da USP.

VERDE

É a cor mais comum por causa do pigmento predominante, a clorofila, responsável pela absorção e proteção da energia que a planta capta. Ela contém magnésio, nitrogênio, carbono, hidrogênio e oxigênio – nutrientes que requerem muita energia da planta para continuarem existindo. Para produzir clorofila, as plantas precisam de muita luz e calor, daí o fato de as folhas serem verdes no verão

AMARELO

Os carotenoides são os responsáveis pelas colorações amarela, vermelha e laranja. Eles sempre existem na planta, mas, conforme a clorofila deixa de ser produzida no outono e no inverno, ganham predominância. Esses pigmentos não necessitam de tanta energia, porque são constituídos apenas de hidrogênio, carbono e oxigênio e são mais baratos para a planta manter

VERMELHO

Ainda estão presentes nas folhas as xantofilas (subclasse de carotenoides), que geram o amarelo e o vermelho, e as antocianinas, responsáveis pelas colorações azul, vermelha e roxa. Eles também degradam no inverno, só que num ritmo mais devagar, de modo que sua presença passa a ser notada. Já a produção de antocianinas é estimulada pela chegada do frio, com o acúmulo de açúcar na folha

MARROM

Nos meses frios, acontece a senescência foliar. Conforme a temperatura, a luz e a umidade caem, a árvore começa a retirar todos os nutrientes mais valiosos das folhas (e grande parte vem da clorofila). As folhas morrem porque não há como fazer fotossíntese. Ao mesmo tempo, a planta usa a energia que retirou das folhas velhas para produzir as novas, que brotarão nos meses seguintes

Pergunta do leitor – Vitor Melloni Rodrigues, São Paulo, SP

CONSULTORIA Fernando Roberto Martins, doutor em botânica e professor de biologia da Unicamp, e José Rubens Pirani, doutor em botânica, especialista em taxonomia vegetal e professor de biologia da USP