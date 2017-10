Quais são as forças fundamentais da natureza?

São as forças gravitacional, nuclear fraca, eletromagnética e nuclear forte. Cada uma delas age de maneira única, mas todas formam um tipo de mecanismo de interação entre partículas, e são responsáveis por reger o Universo que conhecemos… Por enquanto. Em agosto de 2016, físicos da Academia Húngara de Ciência descobriram evidências a fim de provar a existência de uma quinta força fundamental, que explicaria as origens da matéria escura, formadora de 96% do Universo espacial. Mas, enquanto não sair um estudo mais aprofundado confirmando-a, tudo que conhecemos segue governado pelas quatro forças detalhadas abaixo.

1) FORTE

Como sugere o nome, é a interação mais forte das quatro. Ela liga, por exemplo, os quarks, partículas responsáveis pela formação de prótons e nêutrons. Para criá-los, ela liga um quark vermelho a um verde e a um azul por glúons (partículas de troca), resultando numa combinação branca

2) FRACA

É responsável pelos processos de decaimento radioativo. Se ela não existisse, a fusão de hidrogênio no núcleo do Sol, que forma o deutério, não aconteceria, e nossa estrela se apagaria. Sua intensidade é menor que a das forças eletromagnética e forte, mas é maior que a gravitacional, deixando-a no meio da tabela

3) ELETROMAGNÉTICA

Por muito tempo, essa interação foi abordada como duas forças: a elétrica e a magnética. Porém, em 1864, descobriram que elas agem em conjunto e decidiram fundi-las na força eletromagnética. Ela é capaz de ligar átomos e moléculas para formar matéria. Com intensidade maior do que a gravitacional, seu campo de atuação é dado em dimensões menores

4) GRAVITACIONAL

É a mais fraca das quatro, mas possui alcance infinito. Isso significa que ela atua de forma universal em toda matéria e energia, sendo responsável por desde a queda de um alfinete até pela órbita dos planetas. Alguns físicos questionam sua classificação como “força fundamental”. Para eles, ela só receberia esse título se fosse provada a existência dos grávitons, partículas cuja função é mediar a interação dos corpos com massa, mas elas ainda não foram observadas

Pergunta do leitor – Magno Israel Ricarte Cavalcanti, Mossoró, RN

CONSULTORIA Dilson de Jesus Damião, professor do Instituto de Física da UERJ / FONTES UFRGS e Space.com