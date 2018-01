Se o calor dilata as coisas, por que a roupa encolhe na secadora?

Porque são fenômenos diferentes e independentes um do outro. A dilatação é o processo de expansão dos corpos quando submetidos ao aumento de temperatura – o calor faz os átomos se moverem mais rapidamente, o que exige maior espaço físico e faz com que um corpo aumente de tamanho. Todos os tipos de substâncias se dilatam, mas os efeitos tendem a ser diferentes para cada caso e nem sempre o corpo em questão irá aumentar de tamanho. Os tecidos de fibra artificial (poliéster, nylon, acrílico, viscose) são feitos à base de petróleo, por isso seria necessário um aumento muito maior de temperatura para podermos bagunçar seus átomos. Já as roupas de fibras orgânicas realmente encolhem, mas é porque o trançado de suas fibras é mais espaçado e, com a lavagem, se compacta.

1. A ideia de que o calor dilata é mais facilmente aplicada a sólidos, especialmente a metais. Isso porque os átomos que os formam não estão fixos. Eles podem vibrar em torno de suas “posições de equilíbrio”. Por isso, ao aumentar a temperatura, eleva-se a energia interna, o que implica em vibrações de maior amplitude. Assim, os átomos usam mais espaço e o sólido aumenta de volume. É por isso que os móveis estalam no calor

2. As roupas encolhem não pelo calor mas por causa da lavagem. Isso rola especialmente com tecidos de fibra orgânica, como a lã. O arranjo das fibras nesses tecidos é muito bagunçado, com mais espaços vazios do que nos sintéticos. Na lavagem, a água preenche esses espaços, aproximando os fios, e a agitação faz com que o trançado se emaranhe, de modo que, mesmo após a secagem, essa compactação não será completamente desfeita

Pergunta da leitora – Clara, São Paulo, SP

Consultoria Miguel A.C. Gusmão, professor do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul