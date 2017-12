Hoje, dia 14 de dezembro de 2017, a Disney anunciou a compra de parte da 21st Century Fox. O negócio bilionário trouxe pelo menos uma mudança óbvia: a união dos personagens da Marvel Comics dentro do mesmo estúdio (e, espera-se, do mesmo universo cinematográfico). Mas outras franquias também foram para a casa do Mickey.

Fizemos uma listona com todo mundo importante nessa que é uma das maiores transações da história do entretenimento. E aí, qual franquia você quer que a Disney renove?

1) Deadpool / Quarteto Fantástico / X-Men

2) Os Simpsons

3) Arquivo X

4) Alien

5) Esqueceram de Mim

6) Predador

7) A Era do Gelo

8) Kingsman

9) Duro de Matar

10) M*A*S*H‎

11) Planeta dos Macacos

12) Independence Day

13) Garfield

14) Extermínio

15) Diário de Um Banana

16) Machete

17) Avatar

18) Alvin e os Esquilos

19) Uma Noite no Museu

20) Percy Jackson

21) Clube da Luta

22) American Horror Story

23) Modern Family

24) Busca Implacável

25) Glee

26) That ‘70s Show

27) Prison Break

28) House

29) Rio

30) A Culpa é das Estrelas

31) 24 Horas

32) Maze Runner

33) O Orfanato da Srta. Peregrine Para Crianças Peculiares

34) Assassinato No Expresso do Oriente / Morte no Nilo

35) Family Guy

36) Futurama

37) Bones

38) Firefly