Daria vai voltar! Relembre as melhores 17 patadas da estudante antissocial

Daria, a famosa protagonista do seriado animado da MTV que virou cult nos anos 90, vai voltar à TV. Segundo a revista Variety, uma nova divisão do canal jovem, chamada MTV Studios irá produzir um novo seriado com a garota. Outros programas também devem ser revividos, como a animação Aeon Flux (que virou um filme flopado em 2005) e o reality show Real World (um pré-Big Brother em que as pessoas não ficavam confinadas, exibido no Brasil como Na Real).

A nova série de Daria se chamará Daria & Jodie, focando não apenas a famosa estudante antissocial, mas também Jodie Landon, sua colega negra e ativista – uma promessa de muita sátira política e crítica social. O seriado ainda não tem data de estreia.

Daria estreou em 1997, como um derivado de Beavis e Butt-Head, e durou cinco temporadas, sendo encerrada em 2002. A protagonista era uma estudante de ensino médio com fortes tendências misantrópicas e muitas piadas sarcásticas para distribuir. Ou seja: o show era uma das melhores coisas da TV naquela época.

Confira abaixo 17 patadas de Daria na série clássica que mostram por que a amamos tanto.

1) “Eu acredito em café. Café para todos.”

–

2) “Oh, que alegria não acordar morta, para que eu possa ir à escola e continuar bocejando e repor meu sono na aula em vez de na cama.”

–

3) “Você nunca fará amigos se ficar com a cara enterrada num livro.” – “Vamos torcer.”

–

4) “Devemos pedir para ler nossa sorte?” – “Eu passo… saber o presente já é ruim o suficiente.”

–

5) “Não há nenhum momento na vida que não possa ser melhorado com pizza. Muito obrigada.”

–

6) “Meu maior medo no momento é que eu vou acordar e esta conversa não terá sido um sonho.”

–

7) “Eu tenho estado ocupada procrastinando o dia todo.”

–

8) “Você às vezes sente que está desperdiçando sua vida?” – “Só quando estou acordada.”

–

9) “Eu não gosto de sorrir a menos que eu tenha uma razão.”

–

10) “Preciso escrever uma redação: ‘como você mudaria o mundo se pudesse?'” – “Bom, se você precisar de ilustrações pra sua redação, eu sou ótima em desenhar nuvens em cogumelo.”

–

11) “Eu não tenho baixa autoestima, eu tenho uma baixa estima por todos os outros.”

–

12) “Daria, posso fazer seu café da manhã?” – “Vá em frente. Puxe a alavanca.”

–

13) “Não se preocupe, mãe [a tatuagem] é falsa!” – “Ownt, você fez uma tatuagem que combina com sua personalidade.”

–

14) “Jamais teria dado certo. A não ser que eu tentasse, ou algo assim.”

–

15) “Uau, ele não parece bem.” – “Morrer pode ser ruim para a aparência.”

–

16) “Eu fico tão na defensiva que eu ativamente trabalho para que as pessoas não gostem de mim, assim não me sentirei mal quando isso acontecer.”

–

17) “Meu objetivo é não acordar aos 40 e perceber que eu desperdicei a minha vida num emprego que eu odeio porque fui forçada a escolher uma carreira na minha adolescência.”