Doug Funnie era molestado e usuário de drogas?

A princípio, a história do seriado animado Doug (1991-1999) é bem simples: Doug Funnie é um garoto de 11 anos que acabou de se mudar para uma nova cidade e, junto de seus amigos, vai atrás de grandes aventuras regadas de imaginação. Mas uma teoria popular na internet propõe outra interpretação: o garoto é abusado sexualmente por seu vizinho e busca no LSD uma escapatória.

Logo que Doug se muda para Bluffington, seu vizinho Sr. Dink o chama para assistir um filme em seu barracão – fortemente protegido por trancas de segurança. No dia seguinte, enquanto o garoto limpa a lama de seu cachorro, Costelinha, o Sr. Dink aparece de dentro de um arbusto com uma câmera, alegando que estava tentando tirar uma foto de um “monstro”

A situação com o Sr. Dink só piora: no décimo episódio da segunda temporada, os dois fazem uma viagem de canoa, mas se perdem. O Sr. Dink diz que vai buscar um acampamento, porém horas se passam e, quando Doug o reencontra, o vizinho está em cima de uma árvore pelado! Esses comportamentos estranhos seriam evidências da natureza pervertida do personagem

Durante toda a série, Judy, a irmã do protagonista, não permite que Doug entre em seu quarto – possivelmente, por ela guardar LSD lá. No episódio 6 da segunda temporada, Doug entra no quarto escondido e imediatamente corre para o porão, onde começa a ter visões de monstros que querem matá-lo. Após alguns minutos, ficamos sabendo que a criatura não passava de um manequim. Teria Doug se drogado?

Os supostos delírios de Doug são apresentados em diferentes intensidades ao longo dos episódios. É possível notar esses casos porque o personagem apresenta sintomas típicos, como visão pixelada e colorida e objetos inanimados ganhando vida – no décimo episódio da terceira temporada, ele vê árvores com rosto. Os devaneios também não afetam ninguém à volta de Doug, comprovando que são ilusões

