Infográfico: as armas e a astúcia do Chapolin Colorado

1) NOME – Vem de “chapulín”, como são chamadas algumas espécies de grilo no México. Fritos, eles ficam vermelhos – “chapulíns colorados”

2) ANTENINHAS DE VINIL – Podem detectar e traduzir qualquer idioma, com exceção do falado pelos críticos de arte

3) TRANSMISSÃO – As anteninhas de vinil detectam a presença do inimigo mesmo a enormes distâncias. São elas que avisam quando alguém pede: “oh, e agora quem poderá me defender?”. Também captam sinais de rádio e permitem fazer ligações, mas às vezes o serviço é suspenso por falta de pagamento

4) MENTE – É difícil de ler por telepatas, pois pensa com erros de ortografia

5) LÍNGUA – Domina todos os idiomas do sistema solar: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Fulano, Baiano e Ciclano

6) MARRETA BIÔNICA – Nocauteia inimigos facilmente. Assim como o martelo do Thor, pode ser chamada de volta pela mera vontade do herói

7) CORPO – Esguio, é capaz de se esquivar de tiros, mesmo se disparados a poucos metros de distância

8) CORNETA PARALISADORA – Uma buzinada imobiliza a vítima; duas a fazem recuperar o movimento

9) PÍLULAS DE NANICOLINA – As pastilhas encolhedoras permitem que o herói reduza seu tamanho a apenas alguns centímetros, encarando perigos diminutos de perto

10) O efeito das pastilhas dura poucos minutos

11) TELETRANSPORTE – Ele também tem essa habilidade, embora a use em pouquíssimas ocasiões

AGORA NA MARVEL

Em junho de 2017, a HQ Champions, da Marvel, apresentou a heroína mexicana Red Locust, que o desenhista Humberto Ramos assumidamente baseou no Chapolin