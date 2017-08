Figuras femininas como a Princesa Leia, Padmé e Rey sempre tiveram papel de peso na saga “Star Wars”. Agora, as heroínas ganham ainda mais destaque com a minissérie “Star Wars – Forças do Destino”, composta por curtas de animação feitos pela Disney e transmitidos no Disney Channel.

Com duração de 2 a 3 minutos, os episódios mostram aventuras de personagens como Rey, King, Jyn Erso, Sabine Wren, Princesa Leia e Ahsoka Tano.

De acordo com Kathleen Kennedy, presidente da LucasFilm, a série é feita para quem “tenha sido inspirado pelo heroísmo de Leia, pela coragem de Rey ou pela tenacidade de Ahsoka”.

É claro que a marca vai aproveitar a popularidade das personagens: na América Latina, a Hasbro lançará uma linha de brinquedos inspirados na minissérie.

Assista, abaixo, ao primeiro episódio de “Star Wars – Forças do Destino”, protagonizado por Rey.