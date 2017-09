Todas as adaptações de Stephen King que estreiam em 2017

Se você já viu A Coisa e ficou ansioso para ver mais do universo de Stephen King, fique tranquilo: o que não faltam são adaptações do autor em alguma fase de planejamento em Hollywood. Abaixo, listamos as 6 que estrearam ou vão estrear este ano e, em seguida, colocamos as 5 que devem chegar em breve e que estão com a produção mais ou menos definida.

As 6 adaptações que estreiam em 2017

1) O NEVOEIRO

Status: Disponível na Netflix

Estreou: 22 de junho

O conto O Nevoeiro foi originalmente publicado em 1980 e adaptado para o cinema em 2007. Esta versão, produzida para o canal a cabo Spike, expande significativamente a trama para sustentar os dez episódios. Na história, um nevoeiro misterioso encobre a cidade de Bridgeville, aprisionando parte dos personagens em uma igreja, outra parte em um shopping e outra parte em uma delegacia. Conforme Kevin (Morgan Spector) tenta atravessar a cidade para achar a esposa e a filha, os habitantes da cidade descobrem que a névoa esconde monstros e mexe com a cabeça de quem permanece nela por muito tempo.

O seriado, que tem sérias restrições orçamentárias e atuações fraquíssimas, foi criticado por se afastar demais da trama original de King. Apesar da qualidade irregular, o último episódio é interessante e traz um gancho bom para o futuro. No entanto, O Nevoeiro ainda não foi confirmado para uma segunda temporada.

2) A TORRE NEGRA

Status: Nos cinemas

Estreou: 4 de agosto

A saga em sete livros na qual Stephen King maximizou o lado fantástico de sua imaginação virou filme pelas mãos do diretor Nikolaj Arcel. No entanto, não se trata exatamente de uma adaptação, e sim de uma espécie de sequência.

O filme foi massacrado pela crítica e tem a péssima avaliação de 16% no site Rotten Tomatoes, que agrega notas de resenhas. Mesmo assim, o longa vai se conectar à série de A Torre Negra que estreia ano que vem e que também terá Idris Elba no elenco. Nikolaj Arcel, inclusive, roteirizou os dois primeiros episódios.

3) MR. MERCEDES

Status: Em exibição

Estreou: 9 de agosto

O seriado adapta a trilogia de livros de King estrelada pelo detetive Bill Hodges (interpretado por Brendan Gleeson) e seu nêmesis, o assassino Brady Hartsfield (Harry Treadaway). A série foi anunciada em 2015, mas sofreu atrasos em 2016 devido à morte de Anton Yelchin, que iria originalmente interpretar Hartsfield.

Diferentemente dos trabalhos de King voltados ao horror, a trilogia de livros está mais próxima do gênero de romance policial e foi publicada recentemente, entre 2014 e 2016 (os três livros estão em catálogo no Brasil). O diretor, Jack Bender, trabalhou em outra adaptação televisiva de King, Under The Dome, e o autor já declarou gostar de seu trabalho.

4) IT – A COISA

Status: Nos cinemas

Estreou: 8 de setembro

O famosíssimo livro de 1986, que já havia sido adaptado em uma minissérie para TV no começo dos anos 90, ganha uma versão mais fiel e bem mais dark. Bill Skarsgård interpreta a Coisa, entidade sobrenatural que assombra a cidade de Derry, nos EUA. Quando uma série de assassinatos de crianças começa a ocorrer, um grupo de sete amigos decide se unir para derrotar a Coisa e restaurar a paz.

O longa-metragem do diretor argentino Andrés Muschietti já é o filme de terror com a maior bilheteria de todos os tempos. Vai ganhar sequência com a mesma equipe em 2019.

5) JOGO PERIGOSO

Status: Não estreou

Estreia: 29 de setembro

Este é um filme baseado no livro Gerald’s Game, de 1992, que está fora de catálogo no Brasil. A trama é simples e assustadora: um casal se retira para uma casa de campo isolada à beira de um lago, com o objetivo de dar uma apimentada no relacionamento. O homem, Gerald (Bruce Greenwood), algema a esposa, Jessie (Carla Gugino), à cama, mas algo inesperado acontece: ele tem um ataque cardíaco e morre. Dessa forma, Jessie fica presa à cama sem saber como escapar.

Esse é o primeiro longa-metragem da Netflix baseado na obra de King. Haverá mais um ainda este ano: 1922. Confira o trailer:

6) 1922

Status: Não estreou

Estreia: 20 de outubro

1922 originalmente era um conto presente na coletânea Escuridão Total Sem Estrelas (2010), publicada recentemente no Brasil pela editora Suma de Letras. A história fala de um homem (interpretado por Thomas Jane em seu terceiro filme com história de King) que, junto ao filho, mata a esposa para ficar com a fazenda que ela herdou. O problema é que o fantasma da mulher volta para assombrá-los.

A Netflix acabou de liberar o primeiro trailer. Veja:

AS 5 QUE ESTÃO EM PRODUÇÃO

1) CASTLE ROCK

Status: Previsto para 2018

A ideia pode ser tanto genial quanto catastrófica: reunir em um mesmo seriado os personagens de King cujas histórias se passam na cidade de Castle Rock, no estado do Maine. A série já está em produção para o serviço de streaming Hulu e terá produção de JJ Abrams – ou seja, é o mesmo esquema que resultou no seriado 11.22.63, de 2016, também adaptado de um trabalho de King.

Bill Skarsgård está confirmado no elenco e o primeiro teaser indica que Castle Rock unificará não só as obras de King que se passam na cidade (como Cujo, A Hora da Zona Morta e Trocas Macabras) como também personagens de seu cânone que não estão diretamente relacionados ao local, como Pennywise (A Coisa), Annie Wilkes (Misery), Danny Torrance (O Iluminado), Vera Donovan (Dolores Clairborn) e outros.

10 episódios foram encomendados e a primeira temporada deve estrear ano que vem. Por enquanto, só temos um teaser:

2) REVIVAL

Status: Em desenvolvimento

Neste romance de King, um ministro religioso sofre um baque quando sua esposa e filha morrem em um acidente. Perturbado pelos eventos, ele renuncia a Deus e se torna um curandeiro espiritual, utilizando uma espécie de energia elétrica para curar doenças. Seu maior projeto será utilizar seus poderes em um cadáver. E é claro que essa ideia não vai se sair tão bem quanto ele espera.

O diretor será Josh Boone, de A Culpa É das Estrelas. Samuel L. Jackson e Russell Crowe podem estar no elenco.

3) A DANÇA DA MORTE

Status: Em desenvolvimento

Tido por muitos como a maior obra-prima de Stephen King, A Dança da Morte já foi adaptado como minissérie televisiva em 1994 e agora chegará como filme pelas mãos também de Josh Boone. Devido ao seu grande número de páginas (mais de 800) e a suas múltiplas histórias paralelas, o romance é considerado muito difícil de adaptar. Mas, aparentemente, Boone comprou o desafio e, se ele se sair bem, é muito provável que a história vire uma franquia.

O projeto está pausado enquanto Boone trabalha no filme dos Novos Mutantes, que estreia em 2018, e no já citado Revival. Espere A Dança da Morte para o começo da próxima década.

4) DOUTOR SONO

Status: Em desenvolvimento

Boa notícia: O próprio Stephen King será produtor executivo deste longa-metragem. Má notícia: o roteiro é de Akiva Goldsman, responsável por A Torre Negra e outras atrocidades como Batman & Robin, A Quinta Onda, O Chamado 3, Atividade Paranormal 2, 3 e 4 e outros.

O romance de 2013 é uma sequência de O Iluminado e nos reapresenta Danny Torrance anos depois, quando ele já está adulto e tentando se livrar do alcoolismo. Quando uma nova ameaça surge, os poderes de Danny como iluminado se tornam novamente necessários.

Embora o livro não seja nenhuma obra-prima, é interessante ver o que aconteceu com Danny e saber mais sobre a mitologia envolvendo os iluminados. Além disso, King conduz a história com dignidade, sem deixar que a sequência arranhe a reputação do original. Vamos torcer para que o filme fique à altura.

5) COLHEITA MALDITA 10

Status: previsto para 2018

Caso você não saiba, o Colheita Maldita original, de 1984, já teve oito sequências, sendo que as sete últimas foram direto para VHS e DVD. O novo filme, cujo título original é Children of The Corn: Revival, também não passará nos cinemas, o que já é um indicativo de sua qualidade. O roteiro é de Joel Soisson, que também escreveu o último filme, Gênesis (2011).

Na trama, uma mulher grávida foge do famoso culto de crianças que gostam de assassinar adultos. 10 anos depois, ela volta a ser perseguida pelo culto e precisa confrontar o mal para salvar seu filho.