Um mapa das famílias de Dark, da Netflix, para você não se perder

Se você é como nós, então também está alucinado assistindo a Dark, nova série da Netflix que estreou no dia 1 de dezembro de 2017. Trata-se da primeira produção do serviço de streaming falada em alemão.

Na história, o suicídio de um homem, o desaparecimento de uma criança e o surgimento de um corpo são eventos aparentemente sem relação que acontecem quase ao mesmo tempo em uma cidadezinha do interior alemão chamada Winden. Conforme os habitantes tentam lidar com esses fatos, quatro famílias acabam se envolvendo num mistério muito maior do que podem imaginar.

Uma das características principais de Dark é que há MUITOS personagens. Isso faz sentido dentro da proposta da trama – não podemos contar mais porque seriam spoilers. Embora a série faça um bom trabalho apresentando todo mundo, às vezes fica difícil acompanhar quem é quem e qual sua relação com os outros. Pensando nisso, montamos as árvores genealógicas abaixo, retratando os personagens das quatro famílias principais da série.

Veja em tamanho maior aqui.

Dark tem 10 episódios e está disponível integralmente na Netflix. Aguardamos ansiosos a confirmação da segunda temporada!