Vejas as crianças que interpretarão a Turma da Mônica em filme

Sim, a Turma da Mônica vai ganhar um live-action. Laços é baseada na Graphic Novel escrita e desenhada pelos irmãos Victor e Lu Cafaggi e chegará aos cinemas nas férias escolares de julho de 2018.

Escolher as crianças que interpretarão a turminha foi a parte mais complicada do projeto. “Nós não queremos, e nem conseguiríamos moldar, a espontaneidade dessas crianças àquilo que já existe na ficção. Por isso buscamos o que já de mais próximo entre o mundo real e a criação do Mauricio”, explicou o diretor Daniel Rezende. “Foram quase dois mil testes em dez cidades brasileiras de quatro estados”.

A busca deu resultado. É fácil imaginar que cada uma das crianças apresentadas hoje (29/09) realmente saltaram dos gibis. Veja quem são: