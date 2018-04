Estreia amanhã um dos maiores lançamentos do ano, Vingadores: Guerra Infinita Parte 1. O filme é a coroação de 10 anos do Universo Cinematográfico da Marvel e reúne os personagens de todas suas franquias, como Homem-Aranha, Homem de Ferro, Capitão América, Guardiões da Galáxia, Thor e outros.

Assistimos o filme hoje, dia 25/4, e resolvemos contar alguns spoilers para quem não aguenta esperar. As informações estão organizadas por ordem de importância, ou seja, as primeiras são mais leves e as últimas, mais pesadas. Podemos dizer que, até o item 5, são apenas revelações superficiais.

Ah, e se você estiver curioso para saber nossa opinião sobre o filme, vamos dizer só isso: nós adoramos! Confira a lista:

1) Peter Dinklage interpreta um anão gigante

–

Sério, você precisa ver Peter Dinklage, famoso pelo Tyrion de Game of Thrones, interpretar um anão gigante e bruto que auxilia Thor na luta contra Thanos. Assim como a maioria das vítimas do titã genocida, o personagem de Dinklage, Eitri, perdeu muito e se tornou melancólico. Mas ele ganha a chance de fazer a diferença.

2) O Homem-Aranha vai usar seu traje de Iron Spider

–

Essa informação não é tão spoiler assim, já que, no trailer, o Homem-Aranha já usava um traje novo. No filme, o herói começa usando seu uniforme antigo. Ao se grudar na nave da Ordem Negra, porém, ele tira a máscara ao ficar sem ar devido à altitude. O Homem de Ferro, que está usando sua armadura bleeding edge, à base de nanotecnologia, lança alguns itens de seu traje rumo ao Aranha, que se acoplam ao seu uniforme.

Além de poder retirar sua máscara automaticamente, o Aranha também ganha quatro garras metálicas que se projetam de suas costas. E ele as usa bastante no filme.

3) Dois personagens importantes não aparecem

–

Lembra do estranho sumiço do Gavião Arqueiro e do Homem-Formiga dos pôsteres e artes promocionais do filme? Pois bem, está explicado: eles não aparecem neste longa. A ausência dos dois é justificada por uma fala da Viúva Negra quando os ex-Vingadores foragidos reencontram Bruce Banner. Natasha explica que, após os eventos de Guerra Civil, tanto Clint Barton quanto Scott Lang fizeram acordos com o governo para poderem voltar aos EUA e ficar com suas famílias.

A natureza e os termos desses acordos não são explicados. Mas provavelmente saberemos mais a respeito em Homem-Formiga e a Vespa, que estreia ano que vem.

4) Os Vingadores contrários ao Acordo de Sokovia ficaram foragidos

–

Steve Rogers e Sam Wilson, que eram contrários aos Acordos de Sokovia, ficaram foragidos por dois anos após os eventos de Guerra Civil. Natasha Romanoff, a Viúva Negra, que estava do lado de Tony Stark, mas virou a casaca no último minuto e teve seus segredos revelados por ele, permaneceu foragida com eles. Não fica claro onde eles estavam (talvez Wakanda?), mas o Falcão brinca que os hotéis não eram dos melhores.

Fora isso, a Feiticeira Escarlate, também contrária aos Acordos, se separou do grupo e foi morar com o Visão na Escócia. O Visão, inclusive, desconectou seu transponder, tornando-se irrastreável – até porque ele estava protegendo uma mulher procurada internacionalmente.

5) Thor vai ganhar seu olho direito de volta

–

Thor tem um papel importante no filme e um dos personagens com quem ele mais conversa é Rocky Racum. Em certo momento, o guaxinim (que Thor chama de “lebre”) revela que roubou um olho de um cara em Contraxia e o oferece ao deus do trovão. Thor aceita e volta a ter dois olhos.

6) O Hulk se recusa a aparecer

–

No começo do filme, o Hulk toma uma bela sova de Thanos. Depois que Bruce Banner retorna à Terra, ele revela ao grupo que o monstro verde não quer mais sair. Em vários momentos ao longo do filme, Banner tenta invocar o Hulk e não consegue. A transformação até começa, mas o Hulk grita “não” e Banner volta a ser apenas Banner. Dessa forma, o personagem é obrigado a achar outros meios para defender o planeta da invasão.

O curioso é que isso contradiz imagens previamente mostradas, nas quais o Hulk aparecia lutando ao lado do Capitão América em Wakanda. Assim como o olho intacto do Thor no primeiro teaser do filme, foi uma alteração da Marvel para preservar os segredos do longa.

7) A nave de Asgard é destruída e o povo asgardiano morre

–

O começo do filme mostra Thanos e seus asseclas invadindo a nave que os habitantes de Asgard usaram para fugir da ira de Surt em Thor: Ragnarok. Embora não vejamos os vilões matando todos os asgardianos, somos levados a deduzir que sim, todos eles morreram na invasão ou então na hora em que Thanos vai embora e a nave explode.

A não ser que alguém tenha criado um portal de última hora para salvar um grupo de asgardianos, parece que, pelo menos no MCU, é o fim do povo mítico da lenda nórdica.

8) A Joia da Alma está em um planeta chamado Vollmir

–

Todo mundo sabe a localização das primeiras cinco joias: a da Mente está com o Visão, a do Espaço está com Loki, a da Realidade está com o Colecionador, a do Poder está em Xandar com a Nova Corps e a do Tempo está com o Doutor Estranho. Faltava a da Alma.

O filme mostra onde ela está: num planeta chamado Vollmir. A única pessoa que sabia sua localização é Gamora, que dá a informação a Thanos em troca de que este pare de torturar sua outra filha, Nebulosa.

9) A Joia da Alma é guardada pelo Caveira Vermelha

–

Ficamos muito surpresos com essa: a Joia da Alma é guardada pelo Caveira Vermelha! Ele mora sozinho em Vollmir, banido após sua interação com o Tesseract em Capitão América: O Primeiro Vingador.

E por que ele não pega a joia para si? Porque ela está protegida por um encanto engenhoso: para obtê-la, é preciso sacrificar algo que você ama, e o Caveira nunca amou ninguém.