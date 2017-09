A anatomia do Predador

Os yautjas são alienígenas que cultuam a caça, baseando toda a dinâmica social da espécie ao redor dela. Com um rígido código de honra, eles vagam pelo espaço à procura de oponentes. Quanto mais bem-sucedido for um Predador em suas caçadas, maior será sua posição na hierarquia da raça. Já uma falha na caça significará sua morte. A armadura e os equipamentos são feitos de xerbinium, mineral resistente ao ácido dos xenomorfos. Os yautjas também são capazes de saltar 7,5 m acima do solo e cair de pé em quedas com menos de 250 m.

Raça – Yautja

Planeta natal – Yautja Prime

Altura – entre 2,1 m e 2,4 m

Peso – entre 140 kg e 160 kg

Expectativa de vida – mais de 1.000 anos

1) Quatro mandíbulas articuladas revestem a boca. É possível que auxiliem na comunicação

2) Apêndices vascularizados são de carne e anexados diretamente ao crânio. Acredita-se que atuem como termorreguladores

3) MÁSCARA BIOLÓGICA

Além de amortecer ataques na cabeça, possui um reservatório com ar do planeta natal (rico em metano), um tradutor de línguas e um gravador audiovisual. Fora isso, o equipamento amplia a visão infravermelha do alienígena, que passa a captar até mesmo ondas ultravioleta. Por fim, um imitador vocal embutido ajuda a confundir os inimigos

4) Plasmacaster – Este canhão de plasma é sua arma mais poderosa. A mira fica na máscara

5) O sangue é baseado em cadeias de carbono (igual ao do homem), mas possui coloração fosforescente e usa o cobre para o transporte de oxigênio – em nós, papel do ferro

6) Lâminas serradas – Podem ter entre 15 cm e 45 cm, são retráteis e podem ser disparadas

7) O colar tem crânios de inimigos abatidos. Quanto mais deles, mais prestígio

8) BRACELETE

Seu sistema computadorizado é responsável pelo controle de alguns aparatos tecnológicos, como o mecanismo de camuflagem. Usado no braço esquerdo, é nele que também está presente o sat-com, ferramenta que mapeia a região ao redor e indica, por exemplo, a localização de inimigos e minas próximas. Também permite acionar a autodestruição, uma explosão com alcance de até 300 m²

9) Visão infravermelha – O Predador orienta-se pelas variações de calor no ambiente

10) Manta térmica de arame

11) A pele é grossa e escamosa e amortece impactos

12) SISTEMA DE CAMUFLAGEM

Um sistema de camuflagem reveste todo o seu corpo como uma espécie de malha, que manipula luz e produz hologramas. O resultado não é perfeito, mas ganha eficiência em paisagens não uniformes. Água, ataques diretos ou pulsos eletromagnéticos podem danificar o equipamento

FONTES Filmes O Predador (1987), O Predador 2 – A Caçada Continua (1990) e Alien vs. Predador (2004); sites Xenopedia e Alien Species Wikia