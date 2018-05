Cultura Inglesa Festival promove maratona de filmes de zumbis

–

É a vez dos mortos-vivos no Cultura Inglesa Festival. A 22a edição do evento promove a maratona de filmes Keep Calm, São Só Zumbis! entre os dias 1 e 3 de junho, no Centro Cultural São Paulo (CCSP). O mesmo espaço da capital paulista também abriga a exposição interativa Great British Mysteries – Não Dá para Explicar. Tem que Sentir, que explora os grandes mistérios, as lendas e os monstros britânicos.

Como ninguém entende mais de terror, suspense e monstros da cultura pop do que a MUNDO ESTRANHO, a exposição interativa Great British Mysteries e a maratona de filmes de zumbis têm curadoria do editor-chefe da revista, Marcel Nadale, com cocuradoria do colaborador da ME Diego Molina.

Para a maratona Keep Calm, São Só Zumbis!, a dupla optou por longas que refletissem a produção britânica e também mostrassem as diferentes maneiras em que o tema apareceu nas telonaas. Inclui desde comédias, como Todo Mundo Quase Morto (2000), até blockbusters de ação, como Resident Evil – O Hóspede Maldito (2002) e o derradeiro Resident Evil – O Capítulo Final (2017), e, claro, legítimos filmes de terror, como Extermínio (2002), e Guerra Mundial Z (2013).

Dois curtas-metragens brasileiros, Sample, de Ana Julia Travia, e O Vestido, de Carla Saavedra Brychcy, serão exibidos alternadamente nas seis sessões.

Confira a programação de cinema no final desta matéria ou a de todo o Cultura Inglesa Festival neste link.

POR TRÁS DO TERROR

No cinema, nos quadrinhos, na literatura e nos games, zumbis são mortos que voltaram à vida e que perambulam por instinto, em busca de alimento, enquanto seu corpo continua a se decompor. Regra geral, são seres sem vontade própria, que podem ter sido reanimados por rituais espirituais ou de vodu, por parasitas ou infecções, e que permanecem em estado quase catatônico até que haja algum estímulo para atacar e comer.

Assim como em outras histórias de terror, as hordas de mortos-vivos também se tornaram metáforas para questões e críticas sociais. Descontrolados, famintos e irracionais, os zumbis frequentemente foram comparados a uma sociedade de consumo desenfreado, a devotos religiosos cegos por sua fé ou seguidores de regimes ditatoriais que não contestam as autoridades.

ATRAÇÕES EXTRAS

Nos dias 2 e 3, as sessões noturnas serão realizadas nos Jardins Suspensos do CCSP, mas a diversão vai começar à tarde, muito antes do escurinho do cinema. No sábado 2, DJs do site Papelpop, que também comandam a festa VHS, vão fazer todo mundo dançar e curtir na festa Zombie Sunset, das 16h às 19h. E no domingo 3, às 16h30, você vai aprender tudo sobre efeitos especiais com Armando Fonseca, Raphael Borghi e Kapel Furman, da Infravermelho Filmes, no painel Cinema de Terror: Como Lutar Contra um Morto-Vivo.

Além disso, haverá mesas de jogos de tabuleiros de terror da Galápagos Jogos, como Zombiecide, e área de alimentação, com foodbikes e minimarket.

A entrada é gratuita, mediante disponibilidade de lugares.

TEM MUITO MAIS

Além da exposição e da mostra de filmes, a programação do 22o Cultura Inglesa Festival já está a todo vapor e inclui atividades para alunos e para o público em geral. São apresentações de dança, peças de teatro com um panorama da dramaturgia contemporânea do Reino Unido, espetáculo do grupo internacional de acrobatas “Barely Methodical Troupe” e ainda os shows gratuitos do britânico George Ezra e da carioca Iza, no Memorial da América Latina em 10 de junho. Confira a programação completa aqui.

“É raro um Festival que tenha uma vida longa como o nosso e que tenha essa diversidade de programação. É um evento em que se aprende muito”, afirma Laerte Mello, gerente cultural da Cultura Inglesa. “Acreditamos que a diversão e o aprendizado são parte inseparáveis da nossa história de ensino e da nossa cultura”, complementa Marcelo Romeu Dalpino, gerente acadêmico da instituição. “O aluno participa da exposição, da mostra de cinema e das outras atrações, e depois isso repercute na sala de aula, no modo como ele fala, entende e vive a língua inglesa”.

PROGRAMAÇÃO: Maratona Keep Calm, São Só Zumbis!

Sexta 01/06

Sala Lima Barreto

18h30 – Resident Evil: O Hóspede Maldito (2002)

20h55 – Resident Evil 6: O Capítulo Final (2017)

Sábado 02/06

Sala Lima Barreto

14h – Todo Mundo Quase Morto (2004)

Jardins Suspensos

15h30 – Abertura

16h – Discotecagem PapelPop / Festa VHS

19h30 – Orgulho e Preconceito e Zumbis (2016)

Domingo 03/06

Sala Lima Barreto

14h – Extermínio (2002)

Jardins Suspensos

15h30 – Abertura

16h30 – Painel de efeitos especiais “Cinema de terror: Como lutar contra um morto-vivo”

19h30 – Guerra Mundial Z (2013)

SERVIÇO

Maratona Keep Calm, São Só Zumbis!

De 1/6 a 3/6

Grátis

Centro Cultural São Paulo

Rua Vergueiro, 1000, São Paulo (ao lado do metrô Vergueiro)

tel.: (11) 3397 4002