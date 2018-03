Infográfico: como é o batpod, da trilogia O Cavaleiro das Trevas?

Origem

O pod (jamais chamado de “BatPod” ao longo dos filmes) é um módulo de fuga em duas rodas do Tumbler, o carro fortificado criado por Lucius Fox, das Empresas Wayne. Essa “moto” é particularmente útil quando Batman precisa trafegar em espaços reduzidos ou quando o automóvel sofreu danos graves e precisa ser abandonado.

Comprimento 3,7 m

Largura 1,09 m

Peso 348 kg

Velocidade máxima 320 km/h

1) Rodas

Giram contra os eixos normais, o que permite mudanças instantâneas de direção. Além disso estão conectadas por uma estrutura hidráulica que permite ao piloto sustentar o eixo e manter o controle mesmo em altas velocidades e em terrenos variados. Como o Tumbler, o Pod tem um gancho para prendê-lo em outros veículos ou auxiliar em curvas fechadas.

2) Motor

Um motor principal de cilindro único de alto desempenho é refrigerado com água e, para melhorar a aceleração, é engrenado na parte inferior do Batpod. Há ainda um motor adjacente na roda traseira. Ambos são sincronizados por um sistema pré-programado, mas há também um pequeno computador de bordo.

3) Piloto

Fica apoiado de barriga sobre o tanque de combustível. A posição traz importantes vantagens: minimiza a exposição a tiros, reduz o atrito com o ar (aumentando, assim, a velocidade) e ainda permite a passagem sob placas e outros obstáculos baixos.

Nas gravações

Assim como o Tumbler, o BatPod foi criado pelo designer de produção da trilogia O Cavaleiro das Trevas, Nathan Crowley, com orientação do diretor, Christopher Nolan. Crowley também construiu um protótipo para que tivesse uma interação mais realista com os cenários e em frente às câmeras. Ainda assim, apenas um dublê conseguiu conduzir a moto nas cenas.

FONTES Livro O Cavaleiro das Trevas: Apetrechos, Armas, Veículos e Documentos da Batcaverna; extras dos blu-rays Batman Begins, Batman – O Cavaleiro das Trevas e Batman – O Cavaleiro das Trevas Ressurge; site BatmanWiki